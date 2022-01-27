Yapayalnız nasıl yazılır? Yapayalnız kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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En sık kullanılan pekiştirme sözcükleri ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Adamakıllı 2- Büsbütün 3- Tastamam 4- Tam Tamına 5- Besbelli

6- Düpedüz 7- Paramparça 8- Tamtakır 9- Kıpkırmızı 10- Simsiyah

Yapayalnız Nasıl Yazılır?

Türkçede anlamı kuvvetlendirmek için kelimelerin önüne, tek başına kullanıldığında bir anlama gelmeyen sözcükler eklenir. Örneğin ''yapa'' kelimesinin bir anlamı yoktur ancak bir insanın çok yalnız olduğunu vurgulamak için kelime bu şekilde pekiştirilmiştir.

Yapayalnız kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

YAPAYALNIZ

Yapayalnız Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dilimizde birkaç istisnada dışında pekiştirilmiş sözcüklerin tamamı bitişik yazılır.

YAPAYALNIZ - Doğru Kullanım

YAPA YALNIZ - Yanlış Kullanım

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Yapayalnız Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu romanda yapayalnız ama onurlu bir adamın kimlik mücadelesi anlatılıyor.

(Doğru Kullanım)

2- Annem beni çocukken terk ettiğinde koca dünyada yapa yalnız kalmıştım.

(Yanlış Kullanım)