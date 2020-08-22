Yapay zekayla çevre temizliği birincilik getirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Doğa ve İzcilik Kampında "Genç beyinler yeşil fikirler" sloganıyla düzenlenen Genç Ideathon Yarışmasında, gençlerin yaratıcı fikirlerinin dikkatleri çektiği 148 proje yer aldı. Finallerdeyse 148 çevre projesinden değerlendirmeye alınan 10 proje yarıştı. Yarışmada, Boğaziçi Üniversitesinden Özge Hurma ve Ekrem Bal’ın plastik toplayan yapay zeka destekli otonom deniz robotu "EZİ" birinciliği elde etti.

Birinci olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ekrem Bal, kazandıkları birincilik için mutlu olduklarını belirterek, yarışmaya denizlerdeki plastik atıkları kamera görüntüsü ile tespit eden yapay zeka robotu fikriyle başvurduk. Başvurumuz kabul edilince Ahi Evran Doğa ve İzcilik Kampında 2 gün geldik. Ben, İstanbul’dan Kırşehir’e geldim. Özge ise Isparta’dan geldi. Kampta 30 saat boyunca başvuru yaptığımız fikir üzerinde çalıştık, 5 dakikalık sunumumuzu hazırladık” dedi. Yarışmaya tanıtım yazısı ve fotoğrafla başvuru yaptıklarını söyleyen Ekrem Bal, “Daha önce plastik toplayan robotlar görmüştüm. Ama otonomu yoktu. Kamp boyunca robotumuz için takım arkadaşımla birlikte otonom da hazırladık. Kampın yakınındaki gölde robotun yazılımını cep telefonumuz üzerinden deneme şansı da bulduk. Yazılım sayesinde robotun sudaki tüm plastikleri kamera ile tespit edebildiğini ispatlamış olduk. Böylece yarışmadan başarılı sonuç aldık. Bir jüri karşısında sunum yaptık. İçlerinden ödül alırsanız benimle irtibata geçin diyenler oldu. Bu projeyi hayata geçirmek zor olsa da takım arkadaşım Özge ile bunun hakkında konuşuyoruz. Yatırım alırsak hayata geçirmek isteriz. Böyle çevreye katkı sağlayan projelerin artmasına da ilham olabiliriz” diye konuştu.

Bu tür yarışmaların kendini ve fikirlerini geliştirmek için bir şans olduğunu dile getiren Ekrem Bal, “Bunun yanı sıra böyle projelerde bilim ve teknoloji ile ilgilenen arkadaşlar edinme fırsatı da yakalıyorsunuz. Örneğin, bu yarışma sayesinde saatlerce teknoloji hakkında konuşabildiğim arkadaşlıklar edindim” diye de sözlerine ekledi.

‘GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Özge Hurma ise EZİ adını verdikleri robotları sayesinde denizlerdeki plastik kirliliğinin önüne geçmenin mümkün olacağını belirtti. Hem çevreyi temiz tutup hem de turistlere daha temiz bir doğa sunmayı mümkün kılan projelerini geliştirmeyi istediklerini söyleyen Özge Hurma, sözlerine şöyle devam etti:

“Projemizin adını “EZİ” koyduk. Eski Göktürk inancında suları koruyan tanrı anlamına gelen bu ismi, projemizin amacına uygun bulduk. Türkiye için bu yapay zeka yazılımının yatırım ile hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Çünkü Türkiye’deki denizler çok uzun zaman aralıklarıyla ancak plastik kirliliği artarsa büyük gemiler tarafından temizleniyor. Böyle olmamalı. Plastiklerin denizde birikmesi beklenmemeli. Deniz yüzeyinde bekleyen plastikler denizde yaşayan canlılara, denizden beslenen kuşlara ve tabii ki çevreye zarar veriyor. Günlük ya da yarım günlük çalışmalarla temizlik yapılmalı. Bu nedenle projemizin geliştirilmesine ve hayata geçilmesine ihtiyaç var. Yatırımcı bulmak üzere Ekrem ile görüşmelerimiz sürüyor.”

Çevreyi destekleyen projelerin geliştirilmesi okyanusların temizliği için de önemli. Küçük veya büyük bu tür projelerin artırılması ve geliştirilmesi yaşama katkı sağlayacaktır.”

Yarışmada; Adana'dan katılan 310 Grubu üyeleri Elif Nisa Güler ve Şeyma Alan'ın "Confarm" projesi ikinci, Ankara'dan katılan Mehmet Sadettin Akalın ve Halil Bölük'ün "Crop" isimli projesi ise üçüncü oldu. Düzenlenen yarışmada birinci projeye 7 bin 500 lira, ikinci projeye 5 bin lira ve üçüncü projeye ise 2 bin 500 lira ödül verildi.