Yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmak için nelere dikkat edilmeli?

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Her alanda getirdiği yenilik ve sağladığı kolaylık nedeniyle insanların vazgeçilmez araçlarından biri olmaya başlayan yapay zeka teknolojisi, bilinçsiz kullanımında faydadan çok zarar getirebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, bu teknolojinin kontrolsüz kullanılması halinde bilişsel ve davranışsal problemlere neden olabileceğini dile getiriyor. Doç. Dr. Darıcı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ailelere ve gençlere, yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmanın püf noktalarını anlatıyor.

Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.