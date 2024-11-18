×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimYapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmak için nelere dikkat edilmeli?

Yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmak için nelere dikkat edilmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Sefer Darıcı#Yapay Zeka
Yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmak için nelere dikkat edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 14:15

Dijital dünyanın hayatımıza kattığı ve son zamanlarda gündemden düşmeyen yeniliklerden biri de ‘yapay zeka’ teknolojisi.

Haberin Devamı

Her alanda getirdiği yenilik ve sağladığı kolaylık nedeniyle insanların vazgeçilmez araçlarından biri olmaya başlayan yapay zeka teknolojisi, bilinçsiz kullanımında faydadan çok zarar getirebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, bu teknolojinin kontrolsüz kullanılması halinde bilişsel ve davranışsal problemlere neden olabileceğini dile getiriyor. Doç. Dr. Darıcı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ailelere ve gençlere, yapay zekayı güvenli ve bilinçli kullanmanın püf noktalarını anlatıyor.

Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konuk Yazar#Sefer Darıcı#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!