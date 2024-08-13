Yapay zeka programlarında hiç boş yer kalmadı

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Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları hariç örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257’si doldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Adaylar, yeni açtığımız ‘Yapay Zeka’ ve ‘Bilişim’ programlarının kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş yer kalmadı” dedi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 98,8

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98,8’i buldu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 oldu.

DÖRT ADAYDAN BİRİ İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205’i tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine, yüzde 49.35’i de ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

YKS yerleştirme verilerine göre kadınlar erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdi. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 oldu. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek aday yer aldı. 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayı 444 bin 799 olarak gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55’ini oluştururken, erkek adaylar yüzde 45’lik bir paya sahip oldu.

EK YERLEŞTİRME BAŞLAMADAN KONTENJANLAR DOLDU

YÖK Başkanı Erol Özvar YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, kontenjan planlamasında uyguladığımız stratejik yaklaşım ile adayların yönelim ve beklentilerine dair yaptığımız analitik çalışmalarımızın başarılı bir şekilde hayata geçtiğinin göstergesi. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel ya da kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım. Hiç şüphe yok ki üniversitelerimizin kapasite ve teklifleri yaptığımız planlamalarda önemli bir yer tutuyor.

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YAPAY ZEKA BÖLÜMLERİNDE BOŞ YER KALMADI

Yeni açılan yapay zekâ ve bilişim temelli programların kontenjanları tamamen doldu. Tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtık. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekaya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu da ortaya koydu. Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamaya ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz.

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İLGİ ARTIYOR

Meslek yüksekokullarına olan ilgi de giderek artıyor. Devlet üniversitelerinin örgün önlisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam. Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkı sunacak.

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EK YERLEŞTİRME İKİNCİ BİR FIRSAT

Tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini yakından takip etmeli. Bu süreçte adaylar, kontenjanları dolmayan programlara yerleşme şansı bulabilecekler. Ancak tercih yaparken dikkatli ve bilinçli olunması gerekiyor. Ek tercih süreci adaylar için ikinci bir fırsattır. Doğru tercihlerle başarılı bir sonuç elde edilebilir.

YENİ DÖNEM HEPİMİZE İLAHM VERSİN

Üniversitemize yeni adım atacak tüm adayları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor. Her birinizin başarılı bir eğitim dönemi geçireceğine olan inancımız tam. Yeni dönemin hepimize ilham vermesi ve her bir adayımızın hayallerine ulaşma yolunda adımlar atması dileğiyle, başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum.”