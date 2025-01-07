‘Yapay zeka programları artacak’

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YÖK Başkanı Erol Özvar, 2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantıların dördüncüsünü gerçekleştirmek üzere İzmir’i ziyaret etti. Toplantıya bölge üniversitelerinin yanı sıra ilk kez KKTC üniversitelerinin rektör ve temsilcileri de katıldı Özvar, KKTC’nin bütün dünya gençliğine “üniversiteler adası” olarak hizmet verebilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: “KKTC üniversitelerinin öğrenci hareketliliği başta olmak üzere araştırma ve geliştirme ile sosyal etki bakımında kaliteyi öncelemeleri, şeffaflık açısından gayret sarf etmeleri, Türk yükseköğretim kurumlarıyla yakın iş birliği kurmaları uluslararası öğrencilerin dikkatini daha fazla arttıracak.

YENİ YAPAY ZEKA PROGRAMLARI AÇACAĞIZ

Yazılım ve yapay zekâ tabanlı 17 yeni önlisans ve lisans programı; 20 üniversitemizde 70’i aşkın bölümde açıldı. Bu programlar tam doldu. Bu yıl da yeni programların açılmasına öncülük edeceğiz. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız yeni bölümlerin sayısını kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda artırmaya devam edeceğiz. İstihdama duyarlı programlar kapsamında sağlıkta ve tarımda dijital teknolojiler ile yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz.

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MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SAYISI ARTACAK

Organize sanayi bölgelerinde açılan MYO programlarına öğrenciler ciddi bir teveccüh gösteriyor. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin çoğunluğu daha okullarını bitirmeden iş buluyor. Hedefimiz sektör temsilcileriyle beraber MYO programlarını ve müfredatlarını gözden geçirerek öğrencilerimizin daha fazla uygulamanın içinde olduğu modelleri uygulamak olacak.”

YÜKSEKÖĞRETİM 2030 VİZYONU

YÖK Başkanı Özvar yükseköğretimde 2030 vizyonuna dair öne çıkan maddeleri şu şekilde sıraladı:

1. Yükseköğretime erişimde ücret politikaları belirlenmesi

2. Yeni eğitim teknolojileri ile geleneksel eğitimin dengelenmesi

3. Kalite güvencesi ve küresel rekabet edebilirlik

4. Akademik motivasyon ve bilimsel üretkenlik

5. Değişen demografik yapı ve üniversiteye erişim talebi

6. İstihdama duyarlı programlar ile işgücü piyasasının üniversite mezunlarından beklentileri

7. Sürdürülebilirlik

8. Uluslararasılaşma