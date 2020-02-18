'Yapay zeka' için yeni merkez

İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından yapay zekâ alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla 'Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu. Merkezin tanıtım toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin teknolojide öne çıkan ülkeler arasında yer alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek olan, ülkeye katma değer yaratacak ve bilimsel manada bir sıçrama yaşatacak araştırmalar, başka alanlardaki çalışmaları da tetikleyerek yepyeni kapılar açacacak. Dijitalleşmenin ve teknolojik yeniliklerin günümüzdeki en önemli karşılığının yapay zekâ olmaya başladı. Ülkelerin ve ekonomilerin gelişmesinde lokomotif olan tüm sektörlerde dijitalleşmenin, inovasyonun, teknolojinin ayrıştırıcı unsur olduğunu artık çok net şekilde görüyoruz. Dünyanın büyük ekonomilerinde, teknolojiye dayalı şirketler her geçen gün ağırlığını daha da arttırıyor. Dijitalleşme, kodlama, yapay zekâ, robotik endüstriler üzerine inşa edilen; ülkelerin başarısının bilime, eğitime ne kadar önem verdikleri ile doğru orantılı olduğu günümüz dünyasında Türkiye’nin bu ligde olması, teknolojide öne çıkan ülkeler arasında yer alması gerekiyor.

MERKEZİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ

Küresel ölçekte değer yaratabilmek ve rekabet edebilmek için, üniversiteler ile iş dünyası ve özel sektör arasındaki işbirliğinin önemi arttı. Merkez bu bakımdan, dünyada artık mühendislikten finansa, hukuktan sağlığa, endüstriden ticarete kadar hemen hemen tüm alanlarda kullanılan yapay zekâya dair Türkiye’de önemli bir platform olacak. Yapay zekâ temelli bir dünyada rekabet edebilmek için en önemli yetkinliklerin veri toplama, işleme ve algoritma geliştirme olduğu gerçeği dikkate alındığında, bu alanlara yönelik Türkiye’nin insan kaynağı gücünü geliştirmenin gerekliliği de daha net anlaşılacak. Merkez, veri mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi geleceğin mesleklerinde ülkemizin insan kaynağının hem nicelik hem de nitelik yönünden geliştirilmesini de sağlayacak. Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gördüğümüz bu merkeze dair en büyük temennimiz; bilimsel çalışmalarda ülkemizi uluslararası seviyede çok daha ileri seviyelere taşıması ve bu alandaki bilimsel literatürde söz sahibi olmamızı sağlamasıdır."

'İLK KEZ BU ÖLÇEKTE BİR YAPAY ZEKA MERKEZİ KURULDU'

Merkezin araştırma, eğitim ve sanayi işbirliği konularında Türkiye’de öncü bir kurum olma hedefiyle kurulduğunu ifade eden Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, şöyle konuştu:

"Türkiye’de 'ilk kez bu ölçekte' bir yapay zekâ merkezi hayata geçirildi. Bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar veya on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik işbirlikleriyle yeniden hayat buluyor. İşte tam bu noktada, Atatürk tarafından kurulan ve Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası ile birlikte yapay zekâya dair böyle bir Merkezi oluşturmamız, üniversitemiz için çok önemli... Yapay zekâ, kesinlikle günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden ve kuşkusuz büyük bir sosyal ve ekonomik etkiye sahip olmaya devam edeceğinden, bu Araştırma Merkezi bizi çok heyecanlandırıyor. Multi disipliner çalışmaların ve araştırmaların büyük öneminden bahsettiğimiz bu yüzyılda, bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlayan yapay zekânın geleceği yönlendireceği, bilimler arası geçişleri, işbirliklerini, ortaklıkları güçlendirici görev göreceği kesin. Araştırma odaklı üniversiteler evrensel bilim ve teknolojiye en çok katkı sağlayan kurumlar. Bu üniversitelerden çıkan güçlü araştırmacılar, evrensel bilimin gelişmesine ve doğrudan ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuz. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımızla ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Üniversitemiz, Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Türkiye’de en ön sıralarda yer alıyor."