Yapay zeka eğitimde önemli fırsatlar sunuyor

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‘Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Uluslararası Forumu’, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından 24-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Forum kapsamında hazırlanan raporda, yapay zekânın eğitim politikalarındaki yeri, yapay zekâ uygulamaları ve yapay zekâ teknolojisi üç ana başlık altında ele alındı. Ayrıca raporda, yapay zekâ uygulamalarının eğitim süreçleriyle nasıl bütünleştirilebileceğine ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Raporda özellikle dil eğitimi, dijital eğitsel oyunlar ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik yapay zekâ destekli araçların kullanımıyla eğitimde verimliliğin artırılması konuları üzerinde duruldu. Buna göre, yapay zekânın öğretmenler ve öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğu, kariyer yönlendirme ve öğrenme süreçlerinde yeni dinamikler oluşturabileceği belirtildi.

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ÖĞRENCİ PERFORMANSINI İYİLEŞTİREBİLİR

Raporda uyarlanabilir öğrenme sistemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile veri analitiği gibi yeni yapay zekâ teknolojilerinin eğitimdeki etkileri de ele alındı. Böylece, bu teknolojilerin öğrenci performansını iyileştirme ve öğretim süreçlerini daha etkileşimli hâle getirme potansiyeli olduğu ortaya koyuldu. Yapay zekânın eğitimde daha etkili hâle getirilmesi için merkezi yönetim sistemlerinde ve sınıf içi uygulamalarda bu teknolojilerin daha yaygın kullanılması gerektiğinin de altı çizildi.

ÖLÇME DEĞERLENDİRMEDE YAPAY ZEKA

Raporda yer alan araştırma bulgularına göre ise, yapay zekâ uygulamalarının etik boyutları üzerine daha fazla çalışma yapılması ve stratejik planlamaların geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca bulgular, yapay zekâ okuryazarlığının düşük olduğunu ve bu konuda eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Diğer yandan rapora göre, yapay zekâ destekli ölçme ve değerlendirme sistemleri öğrenci performansını daha doğru ve hızlı bir şekilde analiz etmeyi mümkün kılabilecek.

KAPSAMLI YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, bu rapor doğrultusunda Türkiye’nin eğitim sisteminde yapay zekâ entegrasyonu için kapsamlı bir yol haritası hazırlayacak ve yapay zekânın eğitimde etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik adımlar atılmasını sağlayacak.