Özkaya, üniversite okumak için geldiği İstanbul'da, ortaokul ve lise öğrencilerine sınavlarda yardımcı olmak amacıyla özel ders vermeye başladı. Bu süreçte öğrencilerin yaşadığı zorluklara yakından şahit olan Özkaya, 2021'de Sarıkamış'a yaptığı bir gezi sırasında tanıştığı ilkokul öğrencisinden de aynı şikayetleri duydu. Başta Kovid-19 dönemi olmak üzere eğitimde yaşanan zorlukların bölge fark etmeksizin benzer olduğuna kanaat getiren Özkaya, bu konuda öğrencilere nasıl destek olabileceğine dair çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Özkaya geçen yıl, Boğaziçi, Koç ve Bilkent üniversitelerinin farklı fakültelerinden mezun olan 15 arkadaşıyla konuya ilişkin fikirlerini paylaştı. Bunun üzerine, Özkaya ve arkadaşlarınca yapılan çalışmaların ardından Türkiye'nin yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformu hayata geçirildi.

‘HER ÇOCUĞUN BİLGİ EKSİĞİ FARKLI’

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Özkaya, uygulamayı, "her çocuğun bilgi eksikliğinin farklı olması ve buna göre bir destek sağlanması" fikriyle hayata geçirdiklerini anlattı. Yerli asistan platformunun öğretmenler için de yardımcı bir "copilot"a benzediğini belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Uygulama, öğretmenlerin günlük işlerine de yardımcı oluyor. Bu uygulamanın arkasında biz dil modeli dediğimiz yapay zekalar kullanıyoruz. Bu yapay zekaları birbiriyle haberleşecek biçimde kullanıyoruz. Bu mimaride öğretmen bir prompt yazıyor. Diyor ki 'Sivas Kongresi', biz de bunun kazanımlarına bakıyoruz. İlgili dokümanları tarıyoruz ve öğretmenin istediği her konudan o çalışmayı sunuyoruz ki sınıfta interaktif biçimde yapabilsin, tek tıkla soruları hazırlayıp öğrencilere dağıtabilsin. Aslında tüm algoritmayı, yazılımı bu şekilde planladık."

Özkaya, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla platformu hayata geçirdiklerini ve uygulamayı önce Türkiye'de hizmete sunmak istediklerini aktardı.

Yerli ve milli imkanlarla hazırlanan uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına da uygun olması için çok çalıştıklarını dile getiren Özkaya, her çocuğun öğrenme yolculuğunun farklı olduğuna işaret etti.

Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir defa, okuldaki bir eğitim teknolojisine entegre bir platform olması lazım ki çocuklar kendi hızlarında ilerleyebilsin. Ayrıca özel dersler çok pahalı. Diyelim ki bütçenizden bir saat, iki saat ulaşıyorsunuz ama her gün, her saniye kaliteli eğitime ulaşmak nasıl olur? Oradan bu yerli uygulamamız çıktı. Biz de 'Bir mobil uygulama yapalım' dedik. Uygulama artık neredeyse her eve, telefona girmeyi başardı. Platformu 10 binden fazla öğrenci indirdi ve kullanıyor. Öğretmen tarafında ise 2 bin öğretmen düzenli olarak gündelik hayatını kolaylaştıracak uygulamadaki araçları kullanıyor. Bu aslında Atakan'a özgü, Kaan'a özgü bir asistan. Türk müfredatına çok hakim olması önemli. Bu düşünceyle başladık."

‘YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRDİĞİMİZ PLATFORMU İHRAÇ ETMEK EN BÜYÜK HAYALİMİZ’

Atakan Özkaya, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamanın yardımcı bir eğitim asistanı olduğunu anımsatarak, "Çocuklar şimdi uygulamaya girip akıllarına takılan her şeyi sorup müfredata paralel bir yanıt alabiliyor, sesli konuşabiliyor. Yapamadıkları soruların fotoğrafını çekip gönderebiliyor. Aslında okula destek platformu. Okulda o açılan arayı öğrencinin kendi hızında kapatabileceği bir platform. Öğrencilerin böyle bir ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Çalışmaları için İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası'ndan destek aldıklarını, ayrıca Türk Eğitim Derneği (TED) ile çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Özkaya, "Yetenekli, tutkulu, etki bırakmak isteyen genç insanlarla takımımız büyüyor. Buradaki amacımız eğitimde bir rol almak." dedi.

Yapay zekayla artık bunların mümkün olduğunu ifade eden Özkaya, konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye'de bunu bir başarı hikayesi haline getirip daha da besleyip yurt dışında, Afrika ve Hindistan'da eğitime erişemeyen her çocuğun hayatına dokunmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz platformu ihraç etmek en büyük hayalimiz. İhracata başladığımızda platformda yabancılara tanıtmak amacıyla da Anadolu'dan izleri ve konuları da işleyeceğiz. Türkiye'deki milli değerleri evrensel bir potada eritip, bu ülkelere giderken, hikayemizi götürürken, kendimizden de bir parça götürmek istiyoruz."