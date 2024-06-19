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Yapay zekâ çağında dilleri nasıl bir gelecek bekliyor?

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#Dr. Alper Kumcu#Konuk Yazar#Yapay Zekâ Çağında Dilleri Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?
Yapay zekâ çağında dilleri nasıl bir gelecek bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 14:08

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler tüm sektörleri baştan aşağı şekillendirerek büyük bir değişim yaratmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde OpenAI şirketinin GPT-4o isimli dil modelini duyurmasıyla da yeni bir teknolojiyle tanıştık. GPT-4o, anlık yaptığı çevirilerle hepimizin dil öğreniminin geleceğini sorgulamasına neden oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alper Kumcu, bu araçların dil öğreniminde süreci daha etkileşimli hale getirerek pratikleştirdiğini söylüyor. Dr. Kumcu, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği yeniliklerin dil öğrenimini nasıl etkileyeceğini anlatıyor.

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#Dr. Alper Kumcu#Konuk Yazar#Yapay Zekâ Çağında Dilleri Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

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