Yapay zekâ çağında dilleri nasıl bir gelecek bekliyor?

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Geçtiğimiz günlerde OpenAI şirketinin GPT-4o isimli dil modelini duyurmasıyla da yeni bir teknolojiyle tanıştık. GPT-4o, anlık yaptığı çevirilerle hepimizin dil öğreniminin geleceğini sorgulamasına neden oldu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alper Kumcu, bu araçların dil öğreniminde süreci daha etkileşimli hale getirerek pratikleştirdiğini söylüyor. Dr. Kumcu, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği yeniliklerin dil öğrenimini nasıl etkileyeceğini anlatıyor.

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