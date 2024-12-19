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Yapay zeka çağında çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

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#Yapay Zeka#Doç. Dr. Neslihan Karakuş#Konuk Yazar
Yapay zeka çağında çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 14:23

Yakın geçmişte çocukların dikkatini akranları ve onlarla oynayacakları oyunlar dağıtırdı. Ancak günümüz çocukları için işler değişti.

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Teknolojinin hayatımızın odak noktası olmasıyla çocuklar günlük yaşamlarında birçok dijital uyarana maruz kalıyor. Yapay zeka teknolojileri de onların dikkatini ve vaktini alan en önemli unsurlardan biri. Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Karakuş, başarıya giden yolda okuma ve anlama becerilerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Doç. Dr. Karakuş, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında yapay zeka çağında çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ailelerin ve eğitimcilerin neler yapması gerektiğini sıralıyor.

Doç. Dr. Neslihan Karakuş’un yazısını okumak için tıklayın.

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#Yapay Zeka#Doç. Dr. Neslihan Karakuş#Konuk Yazar

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