Yapay zekâ Boğaziçi’ni kazandı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz günlerde düzenlenen YKS sorularını ChatGPT 4o’ya çözdürdü. Buna göre yapay zeka, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçeden 28.75, sosyal bilimlerden 16.25, matematikten 2.5, fenden ise 5 net yaptı. Alan Yeterlilik Testeleri’nde de (AYT) sosyal bilimler alanında 35 netin üzerine çıkarken fende 2.5 net yaptı. Matematikte ise eksi 5 nette kaldı. Yapay zeka elde ettiği bu netlerle sınavın sonunda eşit ağırlıktan 347, sözelden 469, sayısaldan 239 puan aldı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ChatGPT’nin, bu puan ve sıralamalara göre Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı bölümü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih bölümüne yerleşebildiğini dile getirerek yapay zekanın başarısı hakkında şunları söyledi:

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SÖZELDE İLK BİNDE YER ALIYOR

“ChatGPT, belirli veri tabanlarını tarayıp konuyla ilgili cevapları derleyip onlardan bir yorum üreten dijital bir aygıt. Bu nedenle yapay zeka sorulan soruyla ilgili bir cevap verebilir ama elde ettiği bilginin doğruluğunu ölçmez. Sözel alanda daha başarılı çünkü sorular dil kuralına uygun olarak soruluyor. Ancak sayısaldaki sorular için komutların doğru girilmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle sorularda yapay zekaya ilgili komut çok doğru bir şekilde verilmediği için sayısal puanları düşük geliyor. Yapay zekanın yaptığı netler doğrultusunda da onun ortaokul başarı puanının 90 olduğunu varsayabiliriz. Çünkü bu netleri yapabilen bir öğrencinin ortaokul başarı puanı genellikle 85-90 arasında oluyor. Bu haliyle geçen senenin verileri doğrultusunda ChatGPT, TYT’de 418 bininci oluyor.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal

BOĞAZİÇİ’NDE EDEBİYAT, ODTÜ’DE TARİH

Ayrıca yapay zeka, elde ettiği bu sıralamayla toplam 21 bin 637 yükseköğretim programının 14 bin 743’üne yerleşebiliyor. Bu bölümlerin 8 bin 800’ü devlet üniversitelerinde yer alıyor. Bunların yaklaşık 6 bini 2, yaklaşık 2 bin 800’ü ise 4 yıllık bölüme denk geliyor. Örneğin ChatGPT, Ankara’daki devlet üniversitelerinde işletme, sosyoloji gibi 256 programa yerleşebilir. İstanbul’da ise İstanbul, Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde işletme, maliye, sosyoloji, ekonometri, bankacılık, çalışma ekonomisi gibi programlarda eğitim görebilir. Genel olarak baktığımızda da yapay zeka, İstanbul’daki devlet üniversitelerinde 122 bölümde okuyabilir. Diğer yandan ChatGPT, sözel alanda elde ettiği başarıyla eğer isterse Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı bölümünü, ODTÜ’de ise tarih bölümünü tercih edebilir.”

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SORULARI DOĞRU ANLASA ŞAMPİYON OLURDU

Osman Demircan, Bilişim Uzmanı: “‘Prompt engineering’ adında bir meslek dalı oluştu. Bu meslek, en uygun kelimelerle soruyu ChatGPT’ye yönlendirerek en doğru cevabı almaya çalışıyor. Ancak YKS sorularının tamamı ChatGPT’nin tamamen doğru anlayabileceği şekilde hazırlanmıyor. Bizim sınav sistemimizde her ne kadar sorular sayısal içerikli olsa da yoruma ve anlamaya dayalı. Yani örneğin adaylara ‘1+1’ gibi işlemler sorulmuyor. Sınavda sorular hikayeleştirilmiş bir şekilde sorulduğu için ChatGPT bunu doğru yanıtlamakta zorlanıyor. Bunun nedeni yapay zekanın soruyu anlamaması. Yani sorunun ChatGPT’ye anlayacağı şekilde sorulması gerekiyor. Her şeyden önce ChatGPT bir dil modeli. Yani dili en iyi şekilde anlamak için tasarlanmış bir yapay zekadan bahsediyoruz. Eğer soruları onun anlayabileceği gibi sorarsak hepsini doğru yanıtlayabilir. Bu yüzden sayısal içerikli değil de sözel içerikli soruları doğru bir Türkçe ile yazılmasından da kaynaklı olarak rahat bir şekilde anlayıp doğru yanıt verebiliyor. Diğer yandan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin sorularının hepsini doğru yanıtlamış. Bunun nedeni bu dersin içeriğiyle ilgili çok fazla kaynak olması ve sınavdaki soruların sayısal bir karmaşıklık içermemesi. Yani eğer ChatGPT’yi bizim eğitim sistemimiz yetiştirmiş olsaydı o zaman soruların tamamına doğru yanıt verebilirdi. Ancak ChatGPT’yi tüm dünyada girilen veriler eğitiyor. Yapay zekayı milyarlarca veri geliştiriyor. Bu durumda ChatGPT, güncelleştirmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda merkezi sınavlarda yer alan tüm soruları doğru cevaplayabilecek hale gelebilecek.”