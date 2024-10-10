‘Yapay Zekâ Akademik Tez Programı’ başlıyor

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ATP ile savunma sanayi alanında yapay zekâ, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisansüstü seviyede tez çalışmaları olarak ele alınacak. Böylelikle savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında güçlü bir iş birliği oluşturulması amaçlanıyor.

Teorik bilgi birikimlerini pratik uygulamalarla pekiştirerek geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve yapay zekâ alanında yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunacak olan programa, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapan öğrenciler başvurabilecek. Ayrıca, matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakülteleri programlarının 4’üncü sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yapay zekâ, veri bilimi, bilgisayar bilimleri, elektrik-elektronik, mekatronik, yazılım, kontrol ve otomasyon, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarla ilgili tüm bölümler de programa katılabilecek. Bunların dışında listede yer almayan fakat program kapsamında değerlendirilebilecek diğer ilgili bölümler de başvuru yapabilecek.

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SONUÇLAR 31 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Başvurular 25 Ekim’e kadar Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Vizyoner Genç platformu üzerinden yapılacak. Programa kabul edilen öğrenciler, 31 Ekim’de açıklanacak ve başarılı öğrenciler yetkinlikleri doğrultusunda staj, aday mühendislik programı ve proje desteği gibi imkânlardan faydalandırılacak.