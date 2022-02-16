Yansıtma kuramı nedir? Yansıma kuramı örnekleri ve hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyadan çok net açıklama: Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağızRusya'dan çok net açıklama: 'Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağız'#Aleksey Erkhov
Türkiye 16 yaşındaki Sılaya ağlıyor Kan donduran cinayetTürkiye 16 yaşındaki Sıla'ya ağlıyor! Kan donduran cinayet#Giresun
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Günün kahramanı Samsundan Yaşlı kadını böyle kurtardıGünün kahramanı Samsun'dan! Yaşlı kadını böyle kurtardı#Samsun
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Hollandadan flaş Türkiye kararı Bugünden itibaren başlıyorHollanda'dan flaş Türkiye kararı! Bugünden itibaren başlıyor#Hollanda
Akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu ve...Akılalmaz define planı: Tarihi caminin yanında ev tuttu ve...#İzmir
Başak Cengizi vahşice katletmişti Can Göktuğ Boz hakkında ilk kararBaşak Cengiz'i vahşice katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında ilk karar#Başak Cengiz
Kâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir olduKâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir oldu!#Telegram
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
ABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdıABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdı#Dolandırıcı
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Ünlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklarÜnlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklar #Bob Saget
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Yansıtma kuramı nedir? Yansıma kuramı örnekleri ve hakkında bilgiler

#Eğitim#Araştırma#Yansıtma Kuramı Nedir
Yansıtma kuramı nedir Yansıma kuramı örnekleri ve hakkında bilgiler

Yansıtma kuramı çok merak edilen kuramlardan biridir. Bu kuram özellikleri bakımından ön plana çıkan bir kuram olmasından dolayı insanların da dikkatini çekmeye başlamıştır. Yansıtma kuramı ile ilgili özellikleri doğru bir şekilde öğrenebilir ve daha iyi anlaya bilirsiniz. Yansıtma kuramının ne olduğu ne özelliklerinin neler olduğu ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Edebiyat incelemeleri üzerine yapılan ilk kuram yansıtma kuramı olarak adlandırılır. Teorik bir değerendirme olan bu kuramın pek çok farklı özelliği ve örneği mevcut olmaktadır. Yansıtma kuramı "ayna" kelimesi ile ifade edilmektedir. Ressam ve şairlerin çok sık kullandığı yansıtma kuramı ile dünyadaki insanlara ayna tutma durumu söz konusu olur. Sanatın ve edebiyatın ne gibi şeyleri aynaladığı ve ne gibi şeyleri karşıya aktarabildiği hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Platon tarafından bakılır ise ilk gerçeklik durumu dünya da değil başka alemler de bulunmaktadır.

 Yansıtma Kuramı Nedir?

 Tek bir kaynaktan olduğu bilinen düşüncelere yansıtma kuramı adı verilir. Olayların tek bir kişi ya da ilahi bir kişi tarafından aktarılması anlamına gelmektedir. Yansıtma kuramının pek çok farklı özelliği ve kuralı söz konusu olmaktadır. Bu kurallardan biri yansıtma kuramında kullanılan dil konusu olmaktadır.

 Dil kaynağının sadece bir tane olduğu savunulur. Bu kaynaklar sayesinde de dillerin ne kadar büyük bir önem taşıdığı gözler önüne serilmektedir. Farklı filozof ya da sanatçıların orta çıkması ile birlikte çok daha farklı düşünceler meydana gelmeye başlamıştır. Bu düşüncelerin en doğru şekilde ortaya çıkmasını ve karşı tarafa yansımasını sağlamak amacı ile dile ve ilahi tek kişiye yönelmek gerekir. Bu görüş ile birlikte insanlar farklı sesler çıkararak birbirlerini anlamaya ve bu konularda cevaplar vermeye başlamıştır. Daha sonra ise kelimeler ortaya çıktığı için yönelim bu yönde olmaya başlamıştır.

Haberin Devamı

 Aristo Yansıtma Kuramı Anlayışı

 Yansıtma kuramı pek çok ressam ve yazar tarafından farklı şekilde yansıtılmaktadır. Bu farklı yansımalar da anlayış bakımından değişmeleri ortaya çıkarmıştır. Aristo'nun yansıtma kuramına bakış açısı şairin sadece olanları değil olabilecek olan şeyleri de yasalara bağlı olarak anlatabileceğidir. Asıl amaç gerçek hayatı yansıtmak değil aynı zaman da yaşanması ihtimalli olan farklı hayatları da yansıtmaktır.

 Yansıtma kuramı anlayışlarının her biri farklı bir konu üzerine odaklandığı için en doğru şekilde ön plana çıkmak ve en doğru kuramı belirlemek bazen zorlayıcı bir durum haline gelebilir. Bütün kuramları ve bütün örnekleri göz önünde bulundurarak yansıtma kuramını en iyi şekilde öğrenmek mümkün olur. Avrupa'da Rönesans döneminden bu yana insanlar tabiatı yansıtmayı fikir haline getirmiş ve başarılı örneklerini de ortaya çıkarmıştır. Aynı zaman da ahlaksal ve psikolojik açıdan da yansıtmanın en iyi şekilde yapılıyor olması gerekir.

Haberin Devamı

 Yansıtma Kuramına Göre Dilin Kaynağı Nedir?

 Yansıtma kuramı ile ilgili olarak merak edilen pek çok konu bulunur. Bu konulardan bir diğeri ise yansıtma kuramına göre dilin kaynağının ne olması gerektiği konusudur. Dil konusunda meraklı olan kişilerin mutlaka bu konuda da bir araştırma yapması gerekir. Teori içerisinde yer alan dil ile konuşma dili birbirinden çok farklı olmaktadır.

 Özellikle yansıtma kuramı içerisinde yer alan dil yanlış seçilir ise kuramı gerçekleştirmek söz konusu olamaz. Dilin mutlaka tek bir kişiye ait olması gerekir. İlahi tek bir kişi tarafından yansıtma anlamına gelen bu kuramın en önemli özelliklerinden biri dil konusu olmaktadır. Dilbilimciler bu kuramın dili ile ilgili olarak pek çok araştırma yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Yansıtma Kuramı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme