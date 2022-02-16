Yansıtma kuramı nedir? Yansıma kuramı örnekleri ve hakkında bilgiler

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Platon tarafından bakılır ise ilk gerçeklik durumu dünya da değil başka alemler de bulunmaktadır.

Yansıtma Kuramı Nedir?

Tek bir kaynaktan olduğu bilinen düşüncelere yansıtma kuramı adı verilir. Olayların tek bir kişi ya da ilahi bir kişi tarafından aktarılması anlamına gelmektedir. Yansıtma kuramının pek çok farklı özelliği ve kuralı söz konusu olmaktadır. Bu kurallardan biri yansıtma kuramında kullanılan dil konusu olmaktadır.

Dil kaynağının sadece bir tane olduğu savunulur. Bu kaynaklar sayesinde de dillerin ne kadar büyük bir önem taşıdığı gözler önüne serilmektedir. Farklı filozof ya da sanatçıların orta çıkması ile birlikte çok daha farklı düşünceler meydana gelmeye başlamıştır. Bu düşüncelerin en doğru şekilde ortaya çıkmasını ve karşı tarafa yansımasını sağlamak amacı ile dile ve ilahi tek kişiye yönelmek gerekir. Bu görüş ile birlikte insanlar farklı sesler çıkararak birbirlerini anlamaya ve bu konularda cevaplar vermeye başlamıştır. Daha sonra ise kelimeler ortaya çıktığı için yönelim bu yönde olmaya başlamıştır.

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Aristo Yansıtma Kuramı Anlayışı

Yansıtma kuramı pek çok ressam ve yazar tarafından farklı şekilde yansıtılmaktadır. Bu farklı yansımalar da anlayış bakımından değişmeleri ortaya çıkarmıştır. Aristo'nun yansıtma kuramına bakış açısı şairin sadece olanları değil olabilecek olan şeyleri de yasalara bağlı olarak anlatabileceğidir. Asıl amaç gerçek hayatı yansıtmak değil aynı zaman da yaşanması ihtimalli olan farklı hayatları da yansıtmaktır.

Yansıtma kuramı anlayışlarının her biri farklı bir konu üzerine odaklandığı için en doğru şekilde ön plana çıkmak ve en doğru kuramı belirlemek bazen zorlayıcı bir durum haline gelebilir. Bütün kuramları ve bütün örnekleri göz önünde bulundurarak yansıtma kuramını en iyi şekilde öğrenmek mümkün olur. Avrupa'da Rönesans döneminden bu yana insanlar tabiatı yansıtmayı fikir haline getirmiş ve başarılı örneklerini de ortaya çıkarmıştır. Aynı zaman da ahlaksal ve psikolojik açıdan da yansıtmanın en iyi şekilde yapılıyor olması gerekir.

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Yansıtma Kuramına Göre Dilin Kaynağı Nedir?

Yansıtma kuramı ile ilgili olarak merak edilen pek çok konu bulunur. Bu konulardan bir diğeri ise yansıtma kuramına göre dilin kaynağının ne olması gerektiği konusudur. Dil konusunda meraklı olan kişilerin mutlaka bu konuda da bir araştırma yapması gerekir. Teori içerisinde yer alan dil ile konuşma dili birbirinden çok farklı olmaktadır.

Özellikle yansıtma kuramı içerisinde yer alan dil yanlış seçilir ise kuramı gerçekleştirmek söz konusu olamaz. Dilin mutlaka tek bir kişiye ait olması gerekir. İlahi tek bir kişi tarafından yansıtma anlamına gelen bu kuramın en önemli özelliklerinden biri dil konusu olmaktadır. Dilbilimciler bu kuramın dili ile ilgili olarak pek çok araştırma yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.