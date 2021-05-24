Yansıma sözcük nedir? Yansıma sözcük tanımı, örnekleri ile konu anlatımı

Türkçede kullanılan sözcükler birçok farklı açıdan değerlendirilebilir. Bundan dolayı bir sözcüğün türü, yapısı ve buna benzer özellikleri kesin ifadeler ile ayrılmıştır. Yansıma sözcüklerde, bu kesin ifadelerden birisidir. Bir sözcüğün yansıma sözcük olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilir. Bunun için yansıma sözcüklerin özeliklerini bilmeniz gerekir.

Yansıma Sözcük Nedir?

Yansıma, doğada bulunan canlı veya cansız varlıklara ait olan seslerdir. Bu seslerin çıkarılma biçimleri sözcükler ile ifade edilmiştir. Bu şekilde ifade edilen sözcüklere yansıma sözcük adı verilir. Diğer bir anlamıyla, doğada yer alan bir sesin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüğe yansıma sözcük denir.

Doğada çok sayıda canlı veya cansız varlık yer aldığı için yansıma sözcük konusunun oldukça geniş bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi, diğer yandan anlaşılır ve kolay bir konu olduğunu da bilmelisiniz.

Örnek 1. Babam, uyurken çok fazla horluyor.

- Yansıma sözcük: Horluyor

Örnek 2. Evimizin kapısı çok fazla gıcırdıyor.

- Yansıma sözcük: Gıcırdıyor

Yansıma Sözcük Çeşitleri Nelerdir?

Yansıma sözcükler kendi arasında çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar sayesinde yansıma sözcük konusu daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. Yansıma sözcüğü ait olduğu gruba göre daha net bir şekilde ifade etme şansınız vardır.

İnsanlara Ait Olan Yansıma Sözcükler

Yansıma sözcükler içerisinde insana özgü olan çok sayıda ses bulunur. İnsana özgü olan bu sesler taklit edildiği zaman yansıma sözcük ortaya çıkar.

- Hapşırmak, horlamak ve bunlara benzer insana özgü olan sesler yansıma sözcüklerdir.

Örnek 1. Arkadaşım, az önce hapşırdı.

- Yansıma sözcük: Hapşırdı

Örnek 2. Abimin gece çıkardığı horultu sesinden dolayı uyuyamadım.

- Yansıma sözcük: Horultu

Cansız Varlıklara Ait Olan Yansıma Sözcükler

Cansız varlıkların çıkardığı seslerde yansıma sözcük olarak kabul edilmektedir.

- Şırıltı, gıcırtı, hıcırtı ve bunlara benzer sözcükleri yansıma sözcük olarak kabul edebiliriz.

Örnek 1. Kapı gıcırtısı yüzünden erken kalktım.

- Yansıma sözcük: Gıcırtısı

Örnek 2. Şırıl şırıl akan su sesiyle yemek yedik.

- Yansıma sözcük: Şırıl şırıl

Hayvanlara Ait Olan Yansıma Sözcükler

Hayvanların çıkarmış olduğu sesleri hayvanlara özgü olan yansıma sözcükler grubunda değerlendirebiliriz.

- Miyav, mö, hav ve bunlara benzer sözcükler hayvanlara özgü olan grupta yer alır.

Örnek1. Kedi miyavlayarak yanımıza geldi.

- Yansıma sözcük: Miyavlayarak

Örnek 2. Kapıyı çaldığımız gibi içeriden köpek havladı.

- Yansıma sözcük: Havladı

Araç ve Makinelere Ait Olan Yansıma Sözcükler

Araç ve makinelerde pat, vın, zır ve benzer sesler duyulabilir. Bu çıkan sesleri sözcükle ifade ettiğimiz zaman araç ve makinelere ait olan yansıma sözcükler elde edilmiş olur.

Örnek 1. Dışarıdan pat diye bir ses geldi.

- Yansıma sözcük: Pat

Örnek 2. Yanımızdan vın diye bir araba geçti.

- Yansıma sözcük: Vın

Yansıma olan sözcükler çeşitli halleri ile cümlede bulunabilir. Örneğin, hapşırmak kelimesi cümle içerisinde hapşu, hapşırmak ve hapşırık gibi çeşitli hallerde bulunabilir. Yani kelimenin yalın veya ek almış halde olması önemli değildir. Yansıma türünün özelliklerine uyan her sözcük yansıma sözcük olarak bilinmelidir.

Yansıma Sözcükler İle İlgili Örnek Cümleler

Örnek 1. Hışırtı evin ön tarafından geliyor.

- Yansıma sözcük: Hışırtı

Örnek 2. Çerezler taze ve kıtır kıtır gelmişti.

- Yansıma sözcük: Kıtır kıtır

Örnek 3. Filmi izlerken sıkıntıdan patlayacak gibi oldum.

- Yansıma sözcük: Patlayacak