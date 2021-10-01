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Yansıma kanunları nelerdir? Yansıma kanunları ile ilgili örnekler ve sorular konu anlatımı

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Yansıma kanunları nelerdir Yansıma kanunları ile ilgili örnekler ve sorular konu anlatımı

Fen bilimleri içerisinde en önemli konular arasında yansıma kanunları geliyor. Daha çok ışığın yansıması ile ilgili bir kanun olması üzerinden, birçok değişik maddesi bulunduğunu dile getirmek mümkün. Peki, yansıma kanunları nelerdir? Yansıma kanunları ile ilgili tüm detayları derledik.

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Işığın herhangi bir noktadan yansıması ile beraber bu yansıma üzerinden normalle yaptığı açı ele alınır. Fen bilimleri ve fiziğin en önemli konuları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda belli başlı bazı maddeleri üzerinden kesin bir kanuna dayandırılır.

 Yansıma Kanunları Nelerdir?

 Gelen ışın ile beraber, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzen içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda gelen ışığın normal ile yapmış olduğu açı, yansıyan ışın normal ile yaptığı açıya eşittir. Yani normal üzerinden gelen ışınlar, geldikleri doğrultu üzerinden tekrar aynı açı eşliğinde yansırlar. Bu yapı üzerinden ele alınmış en önemli fizik kanunları içerisinde gelmektedir. Aynı zamanda belli başlı bazı kanunlar üzerinden kesinlik kazanmış yapısı bulunur.

 - Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir.

 - Gelme açısı yansıma açısına eşittir.

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 - Herhangi bir yüzeyde normal doğrultusunda yani dik şekilde gelen ışınlar, yeniden kendi üzerinden aynı şekilde yansırlar.

 Görüldüğü üzere bu maddeler ile beraber geldikleri gibi aynı açıya da doğrusal yapı üzerinde tekrar yansıyan ışınlar olarak ifade etmek mümkün. Yani fizik kanunları herhangi bir şekilde bozulmadan gelen ışın, herhangi bir düzlem üzerinden aynı etki ile yansımaktadır. Diğer bir ifade ile gelme açısı ile beraber yansıma açısının eşit olduğu üzerine bir anlam çıkar.

 Yansıma Kanunları ile İlgili Örnekler ve Sorular Konu Anlatımı

 Yansıma kanunları üzerinden ele alındığı vakit problemleri çözmek oldukça kolaydır. Burada önemli olan unsur açıları iyi anlamak ve bilmektir. Yani herhangi bir düzleme belli bir açı ile gelen ışın, dik doğrultu kapsamında aynı açı üzerinden yansır. Burada gelen açı ile beraber yansıyan açının eşit olduğu unutulmamalıdır. Bu durum bilindiği takdirde bütün farklı problemler fizik kanunları kapsamında kolayca çözülebilir.

 Örnek soru: Gelme açısı ile yansıma açısı 120 derece olan bir düzlem üzerinde, gelen ışığın düzlem ile yaptığı açı ne kadar?

 Çözüm: Görüldüğü üzere yukarıdaki soruda bir düzlem üzerine gelen açı ile yansıyan açının toplamının 120 olduğu ifade ediliyor. Bu doğrultuda düzlemin üzerinden dik bir açı inildiği vakit, gelme açısı ve yansıma açısı eşit olması gerektiğinden dolayı, 60’ar derece şeklinde açılar ifade edilebilir. Yani bu doğrultuda gelen açı ile yansıyan açı şu şekilde ifade edilebilir;

 Gelen açı: 60 derece

 Yansıyan açı: 60 derece

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 Şimdi de düzlem ile yansıyan açı arasındaki dereceyi hesaplamaya geldi. Bu doğrultuda düzlem ile dik açı 90 derece olduğuna göre, gelen açı 60 derece olduğu için, düzlem ile gelen açı arası 30 derece olur.

 Düzlem ile gelen açı arası: 90 - 60 = 30 derece

 Görüldüğü üzere bu şekilde birçok farklı örnek ele almak mümkün. Böylece gelen açı ile yansıyan açının her daim eşit derecede öne çıktığı bilindiği zaman, kolay bir biçimde işlemleri gerçekleştirmek mümkün hale gelir

  Yansıma Kanunlarının Önemi

 Yansıma kanunları özellikle ışığın bir düzlem içerisinde doğru şekilde geldiğini gösteren en önemli unsurdur. Böylece doğrusal bir düzlem altında gelen ışık, belli bir açı yaparak aynı şekilde yansır. Bu doğrultuda örneğin bir düzleme 90 derecelik açıyla gelen bir ışık, aynı şekilde hiçbir açı yapmadan geri yansır.

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