Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerimizde Bağdat, hem güzellik hem de uzaklık anlamında kullanılmıştır. Yaptığı hataların Bağdat'a kadar gitmesi üzerinden çok zaman geçtiği anlamına gelir.

Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Hata yapan insanlar bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve hatalarını düzeltmek için çaba sarf etmelidir. Hatasını kabul etmeyenler insanlar gibi suçu ve sorumluluğu başkasının üstüne atmak çözüm değildir.

İkinci Anlam: İş yaşamında da sıklıkla kullanılan Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner sözü, işler her zaman planlandığı gibi gitmez anlamında da kullanılır. Plan aşamasında doğru görünen şeylerin gerçekleşmeye başladığında yanlış olduğu ortaya çıkabilir. Önemli olan bu yanlışları erken fark edebilmektir. Yanlış hesaplar için herkesin bir B planı olmalıdır.

Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Geç kalmış sayılmazsın, yanlış hesap Bağdat'tan döner.