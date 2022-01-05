Yancı ne demek, ne anlama gelir? Yancı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yancı kelimesi günümüzde oldukça fazla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Yancı kelimesinin bir askerlik terimi olduğunu söylemek de mümkündür. Askerler tarafından düşmana karşı oluşturulan bir emniyet birliği olarak bilinmektedir. Türk dil kurumuna göre ise yancı kelimesinin iki farklı anlamının olduğunu söylemek mümkündür.

Yancı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yancı kelimesi özellikle askeri alanda kullanılmakta olan bir terim olarak bilinmektedir. Yancı kelimesinin anlamının düşmana karşı ilerleyen kuvvetin, yanlardan gelebilecek baskınlardan korunmak ereğiyle çıkardığı güvenlik birliği olarak ifade edilebileceğini söylemek mümkündür. Yancı kelimesinin temel anlamı bu emniyet birliğini ifade etmekte olsa bile farklı anlamlarda da kullanılmaktadır.

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Yancı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Yancı kelimesinin Türk dil kurumuna göre sözlük anlamının; düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla oluşturduğu emniyet birliği olduğunu söylemek mümkündür. Yancı kelimesi aynı zamanda insanların yanında duran ve bedava bir şekilde yiyip içen kişileri ifade etmek için de kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Yancı kelimesi oldukça yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.