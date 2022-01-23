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Yan yana nasıl yazılır? Yan yana kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Yan yana nasıl yazılır Yan yana kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilbilgisi üzerinden bakıldığında Türkiye'de bazı kelimeler bitişik bazı kelimeler ayrı biçimde yazılmaktadır. Bu doğrultuda merak edilen kelime grupları içerisinde yan yana sözcük grubu yer almaktadır. Peki, yan yana nasıl yazılır? Yan yana kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? İşte bu kelime grubu hakkında detayları derledik.

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  Genel olarak iyelik ekleri ya da isim durum ekleri üzerinden yapılan kelime grupları ayrı şekilde yazılmaktadır. Bu konuda Türkçe üzerinden bakıldığında birçok farklı sözcük grubunun öne çıktığını söylemek mümkün. Özellikle yan yana kelimesinin nasıl yazılmış olduğu da merak edilen konular arasında geliyor. 

 Yan Yana Nasıl Yazılır? 

 Bu kelime için doğru yazım ele alındığı zaman, ‘Yan yana’ biçiminde ayrı yazılmış halidir. Birleşik olarak yazıldığı vakit hem yazım hatası olur hem de anlamı bozulur. Bunu yapmamak için ise mutlaka böylesi kelime grupları ayrı şekilde yazılmalıdır. Özellikle izin durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılan bu tür sözcük gruplarının ayrı yazılması gerekmektedir. 

 Yan Yana Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır? 

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 Türk Dil Kurumu üzerinde yapılan inceleme doğrultusunda bu kelime grubu ayrı şekilde yazılmalıdır. Yapılan ayrı yazım ise, ‘Yan yana’ biçiminde öne çıkmaktadır. Yapılan Bu yazılım ile beraber amaca uygun olarak cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir. 

 ‘’Dün sizin yan yana görmüşler.’’ 

 Yukarıdaki cümlede olduğu gibi ayrı biçimde bu kelime grubu ele alınarak kullanılabilir

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