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Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yan Yana Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Yan Yana Nasıl Yazılır?#Tdk
Yan Yana Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yan Yana Kelimesinin Doğru Yazımı..

Bir kişinin ya da nesnenin sağ ve sol tarafına yan denir. Eski Türkçe bir sözcük olan yan, cümle içerisinde ikileme olarak da kullanılır. Yan yana ikilemesi, birbirinin yanında olmak, birinin sağ ya da sol tarafında bulunmak demektir. Bu ikilemenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Yan yana nasıl yazılır? Yan yana kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Yan yana sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Birlikte 2- Omuz omuza 3- Bir Arada 4- Yanında Yöresinde

Yan Yana Nasıl Yazılır?

 Türkçede birçok kelime iki kere yazılarak ikileme olarak kullanılır. O kelimelerden biri olan yan yana, diğer tüm ikilemeler gibi bitişik değil ayrı yazılmalıdır.

 TDK'ya Göre Yan yana Kelimesinin Doğru Yazımı

 TDK'ya göre Yan yana sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 YAN YANA - Doğru

 YANYANA - Yanlış

 Örnek Cümleler:

 1- Onunla birlikte yan yana geçirdiğimiz yıllar unutulup gitti.

 (Doğru Kullanım)

 2- Seninle yanyana olmak isterdim.

 (Yanlış Kullanım)

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