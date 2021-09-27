Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yan Yana Kelimesinin Doğru Yazımı..

Yan yana sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:
1- Birlikte 2- Omuz omuza 3- Bir Arada 4- Yanında Yöresinde
Yan Yana Nasıl Yazılır?
Türkçede birçok kelime iki kere yazılarak ikileme olarak kullanılır. O kelimelerden biri olan yan yana, diğer tüm ikilemeler gibi bitişik değil ayrı yazılmalıdır.
TDK'ya Göre Yan yana Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Yan yana sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
YAN YANA - Doğru
YANYANA - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Onunla birlikte yan yana geçirdiğimiz yıllar unutulup gitti.
(Doğru Kullanım)
2- Seninle yanyana olmak isterdim.
(Yanlış Kullanım)