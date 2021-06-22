Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ±na talepler alÄ±nÄ±yor
26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "TÄ±pta ve DiÅŸ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸi'nin 12â€™inci maddesinin 4â€™Ã¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± gereÄŸince 2021 Yan Dal UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± kontenjan talepleri alÄ±nacak.
TÄ±p fakÃ¼ltelerinde ihtiyaÃ§ duyulan yan dal uzmanlÄ±k Ã¶ÄŸrenci taleplerinin Personel Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndanÂhttps://www.yok.gov.tr adresinde yer alan forma uygun olarak eksiksiz bir ÅŸekilde doldurulup, TÄ±p-SaÄŸlÄ±k Komisyonunca deÄŸerlendirilmek Ã¼zere en geÃ§ 2 Temmuzâ€™a kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excel dosyasÄ± olarak gÃ¶nderilmesi gerekiyor.