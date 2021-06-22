Yan Dal UzmanlÄ±k SÄ±navÄ±na talepler alÄ±nÄ±yor

TÄ±p fakÃ¼ltelerinde ihtiyaÃ§ duyulan yan dal uzmanlÄ±k Ã¶ÄŸrenci taleplerinin Personel Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndanÂhttps://www.yok.gov.tr adresinde yer alan forma uygun olarak eksiksiz bir ÅŸekilde doldurulup, TÄ±p-SaÄŸlÄ±k Komisyonunca deÄŸerlendirilmek Ã¼zere en geÃ§ 2 Temmuzâ€™a kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excel dosyasÄ± olarak gÃ¶nderilmesi gerekiyor.