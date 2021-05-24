Yan anlam nedir ve özellikleri nelerdir? Yan anlam örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Yan anlam, dilbilgisinin önemli kuralları arasında yer almaktadır. Anlatılmak istenen durumun daha kolay bir şekilde karşı tarafa aktarılması için yan anlam kullanılmaktadır. Yan anlam gerçek anlam ile bağlantılı ama tam anlamı ifade etmeyen karşılıktır.

Yan Anlam Nedir?

Yan anlam cümlelerin ve durumların daha kolay bir şekilde karşı tarafa aktarılmasında kullanılmaktadır. Özellikle farklı kelimeler kullanılarak gerçek anlamın da zamanla ortaya çıkan daha değişmiş hali kullanılmaktadır. Dilbilgisi konuları ayrıntılı olarak bilinmeli ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Yan anlam, herhangi bir sözcüğün temel anlamına benzeyen ama farklı anlamları kullanılması ile oluşur.

Yan anlam olarak yakıştırma ve benzerlik etkisi ön planda tutmaktadır. Bu şekilde yan anlam kullanılmaktadır. Kelimenin birincil anlamı dışında temel anlamına yakın şekilde kullanılmasına yan anlam denilmektedir. Kelimelerin yan anlamlarının kullanılmasında çoğunlukla yakıştırma ve benzerliğin etkisi de bulunuyor. Yan anlamlar ve temel anlamlar ise gerçek anlamları meydana getirirler. Yan anlam da doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Yan Anlam Özellikleri Nelerdir?

Türkçede en öncelikli konu temel dilbilgisi kurallarını bilmektir. Bu dilbilgisi kuralları bilindiği takdirde daha doğru bir şekilde cümle kurulabilir. Özellikle cümle içinde taşınan anlam farklı şekillerde değiştirilebilir. Cümlelerin ve anlatılmak istenen çeşitli durumlar doğru bir şekilde ifade edilerek aktarılmasına ya anlam denilmektedir.

Yan anlam kullanılan sözcüğün gerçek anlamı ile bağlantılı olarak kullanılmasına yan anlam denilir. Yan anlamın özellikleri bilindiği takdirde daha doğru cümleler kurulabilir. Özellikle de sözcüklerin gerçek anlamı dışında gerçek anlama en yakın kullanılması da yan anlam olarak ifade edilmektedir. Yan anlam ve gerçek anlam ile ilgili bilgi sahibi olunması gerekir. Yan anlam da cümleler içerisinde doğru kullanım önemlidir.

Yan Anlam Örnekleri

Cümleler arasında doğru kullanımlar sağlanması için bazı detaylara dikkat edilmelidir. Yan anlamın kullanıldığı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar.

Gülün tomurcukları hemen patlamış

Uçağın kanadı havada parçalanmış

Köprünün ayağına bomba koymuşlar.

Şişeyi de boğazına kadar doldurdu.

Kapının kolunu kırınca babam bana kızdı.

Yandaki yokuşun başına kadar koştuk.

Bu dalda başarılı olabilirsin.

Kapının dili bir türlü açılmadı.

Yan Anlam Cümleleri İle Konu Anlatımı

Yan anlamın konuyu pekiştirmesi için doğru bir şekilde anlatılması gerekir. Kurulan cümleler üzerinden yan anlam çok daha iyi anlaşılabilir. Mesela "Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar" cümlesinde sırtlarına kelimesi taraflarına anlamı taşımaktadır. Bu kelime cümlede yan anlam taşır. Ayrıca "Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış" cümlesinde de patlamış demek açmış anlamı taşıyor. Ayrıca "Yokuşun başına kadar koştuk" cümlesindeki yokuşun başı aslında yokuşun üzeri olarak biliniyor.

Cümle de bu şekilde doğru bir şekilde ifade edilecektir. Bunun yanı sıra "Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim" cümlesinde kapının kolu aslında kapının sapıdır. Kapının sapı ise kol olarak yan anlamı ile kullanılmıştır. Dolayısı ile cümlelerde yan anlam kullanılacaksa bu mutlaka gerçek anlamı anımsatmalıdır. Bu sayede anlatılmak istenen ifade de kolaylıkla anlatılabilir. Cümlede de verilmek istenen anlam kolay bir şekilde karşı tarafa anlatılmış olur. Örnek cümleler ile yan anlam çok daha iyi anlaşılacağı için ders anlatımlarında çoğunlukla cümleler kullanılır. Mesela "Bu yıl dolar hiç düşmedi" denildiğinde yan anlam kullanılmıştır.