Yamak ne demek, ne anlama gelir? Yamak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yamak sözcüğünü duyan bireyler anlamını öğrenmek istiyor. Yamak kelimesi günümüz Türkçe dilinde çok tercih ediliyor. Yamak kelimesinin TDK'da bulunan anlamı, herhangi bir işte çalışan yardımcı erkektir.

Yamak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Yamak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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