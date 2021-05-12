Yalova'nın alan kodu kaçtır? Yalova telefon kodu hakkında bilgi

Pek çok hastalığa karşı şifalı olmak için Yalova Kaplıcaları oldukça meşhurdur. Bu bağlamda Sadece Türkiye'den değil aynı zamanda yurt dışında pek çok insan uğrar. Tatil amaçlı da Turizm noktasında önemli bir potansiyel teşkil eden Yalova, denizinin temizliği ile tanınır. O yüzden her sene yerli ve yabancı pek çok turistin tatil amaçlı geldiğini dile getirmek mümkün.

Yalova'nın Alan Kodu Kaçtır?

Yalova'nın alan kodu 0 226’dır. Özellikle İstanbul'a yakınlığı ile beraber önemli bir şehir olmasının yanı sıra, aynı zamanda pek çok yer için bir geçiş noktasıdır. Diğer yandan doğal güzellikleri açısından ele alındığı zaman, şüphesiz Düden Şelalesi ön plana çıkıyor. Dünya çapında meşhur olan bu şelaleyi ziyaret etmek suretiyle huzurlu bir ortama adım atmak mümkün.

Tarihi yapısı ve kültürel dokusu ile beraber de öne çıkan Yalova, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu önemli bir şehirdir. Ayrıca İstanbul'a yakınlığı ile birlikte hem turistik açıdan hem de sanayileşme noktasında da her geçen gün gelişme göstermeye devam ediyor. Bu bağlamda alan kodu 226 ile beraber sabit hatlara ulaşabilir ve şehir hakkında bilgi elde edebilirsiniz.