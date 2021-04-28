Yalova plaka kodu kaçtır? Yalova ve ilçelerinin plaka harfleri

Yalova her açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer alır. Özellikle farklı ve büyük şehirlere geçiş bölgesi olması ile beraber, ticari açıdan önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu sebepten dolayı plaka kodunu bilmek amaca göre kullanma noktasında önemlidir.

Yalova Plaka Kodu Kaçtır?

Yalova şehrin plaka kodu 77’dir. Bu şehirden gelen ve bu şehirde alınmış olan plakalar 77 numarası ile başlar. Daha sonra aracı diğer numaraları üzerine kayıtlı şekilde ele alınır. Aynı zamanda Yalova için merkez ve ilçeler açısından belli başlı bazı harf kodları bulunmaktadır. Bu konular üzerinde araçların plakaları belirlenir ve buna göre nereden geldiği anlaşılır. Özellikle trafik başta olmak üzere pek çok açıdan düzenin sağlanması adına büyük bir öneme sahiptir. Eğer 77 plaka kodu ile karşı karşıya gelinir ise o vakit bu araçların Yalova'dan geldiğini anlayabilirsiniz.

Yalova ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Yalova ve ilçeleri için harf kodları ile beraber plaka harfleri üzerinden her bir ilçe için farklı seçenekler bulunur. Bu seçenekler ilgili bölgeye ait olduğunu gösteren plaka kodları olarak öne çıkar. Yalova için ele alınacak plaka harfleri şu şekilde yazılabilir;

77 AC 001 - 77 AZ 999

77 DA 001 - 77 DD 999

77 M 001 - 77 M 9999

77 MA00 - 77 MA 999

77 T 001 - 77 T 9999

77 M 0001 - 77 M 0377

34 YAA 01 - 34 YAZ 99

34Y BA 01 - 34 YBZ 99

34 YCA 01 - 34 YCY 30

Bu şekilde Yalova merkez ile beraber ilçeleri üzerinden plaka harfleri ile beraber kodlar yazılır. Araçların ön ve arka taraflarına eklenmiş olan bu kodlar ile beraber, Yalova şehri adına belirli bir düzen elde edilir. Böylece araçların Yalova'nın hangi bölgesinden çıkmış olduğu daha net bir biçimde anlaşılır.