Yalova plaka kodu kaçtır? Yalova ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye'de her şehrin belli bir plaka kodu bulunur. Başta araçlarda kullanmak suretiyle aynı zamanda birçok amaç altında değerlendirilir. Aynı şekilde Yalova şehrinde merkez ve ilçeleri olmak üzere plakaları yer alır. Peki, Yalova plaka kodu kaçtır? Yalova ve ilçelerinin plaka harfleri konusunda merak edilenler.
Yalova her açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri içerisinde yer alır. Özellikle farklı ve büyük şehirlere geçiş bölgesi olması ile beraber, ticari açıdan önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu sebepten dolayı plaka kodunu bilmek amaca göre kullanma noktasında önemlidir.
Yalova Plaka Kodu Kaçtır?
Yalova şehrin plaka kodu 77’dir. Bu şehirden gelen ve bu şehirde alınmış olan plakalar 77 numarası ile başlar. Daha sonra aracı diğer numaraları üzerine kayıtlı şekilde ele alınır. Aynı zamanda Yalova için merkez ve ilçeler açısından belli başlı bazı harf kodları bulunmaktadır. Bu konular üzerinde araçların plakaları belirlenir ve buna göre nereden geldiği anlaşılır. Özellikle trafik başta olmak üzere pek çok açıdan düzenin sağlanması adına büyük bir öneme sahiptir. Eğer 77 plaka kodu ile karşı karşıya gelinir ise o vakit bu araçların Yalova'dan geldiğini anlayabilirsiniz.
Yalova ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Yalova ve ilçeleri için harf kodları ile beraber plaka harfleri üzerinden her bir ilçe için farklı seçenekler bulunur. Bu seçenekler ilgili bölgeye ait olduğunu gösteren plaka kodları olarak öne çıkar. Yalova için ele alınacak plaka harfleri şu şekilde yazılabilir;
77 AC 001 - 77 AZ 999
77 DA 001 - 77 DD 999
77 M 001 - 77 M 9999
77 MA00 - 77 MA 999
77 T 001 - 77 T 9999
77 M 0001 - 77 M 0377
34 YAA 01 - 34 YAZ 99
34Y BA 01 - 34 YBZ 99
34 YCA 01 - 34 YCY 30
Bu şekilde Yalova merkez ile beraber ilçeleri üzerinden plaka harfleri ile beraber kodlar yazılır. Araçların ön ve arka taraflarına eklenmiş olan bu kodlar ile beraber, Yalova şehri adına belirli bir düzen elde edilir. Böylece araçların Yalova'nın hangi bölgesinden çıkmış olduğu daha net bir biçimde anlaşılır.