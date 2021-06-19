Yalova lise taban puanları 2021! Yalova LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Yalova'daki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Yalova'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,0269 2,96 0,04 YALOVA / MERKEZ / Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 403,624 7,24 2,98 YALOVA / MERKEZ / Yalova Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 376,3927 12,69 3,57 YALOVA / MERKEZ / Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 368,9505 14,5 6,3