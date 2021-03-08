Yalnız Taş Duvar Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Öğüt niteliğindeki atasözlerinin baştan savma sözler olmadığını ve bize bir takım bilgiler verdiğini asla unutmamalıyız. Bu bilgiler doğrultusunda hayatımızı şekillendirip daha rahat bir yaşam sürme şansına sahip olabilir. Her durumun içinden kolaylıkla çıkma çabamızı bazı durumlarda erteleyip zamanla kendimizi yormadan yeniden denemeler yapmamızı öğütleyen de yine bu atasözleridir. Bu cümlelere önem verip hayatımızda yer ayırmak her bakımdan yararımıza olacaktır.

Yalnız Taş Duvar Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı, yalnız bir insan hayatını devam ettirmek için gereğinden fazla çaba göstermek zorundadır. Buna rağmen hayatının belli bir döneminden sonra bu çabası da ona kafi gelmeyecektir. Çünkü tüm işlerin üstesinden tek başına gelmesi mümkün değildir.

Yalnız Taş Duvar Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Maçı kazanmak için takımla oynamalısın çünkü yalnız taş duvar olmaz.