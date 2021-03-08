Yalnız Kalanı Kurt Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk toplumunda aile kurmak, cemiyet ve arkadaşlık gibi kavramlar çok değerlidir. Toplum içinde hiç kimse yalnız kalmamalı ya da bırakılmamalıdır. Bu nedenle ''Yalnızlık Allah'a Mahsustur'' sözü de yaygın olarak kullanılır. Belli başlı dönemlerin dışında her zaman yalnız olmak faydadan çok zarar getirir.

Yalnız Kalanı Kurt Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Art niyetli ve hileci insanlar genellikle yalnız insanları hedef alır. Çünkü onlara akıl verecek kimseleri yoktur. Bu nedenle de kandırılmaları kolaydır. Atasözünde ''kurt'' kelimesi, yalancı ve hilekar insanları simgeler. Çevremizde akıl alabileceğimiz insanlar olursa, bu tür kişilerin kurduğu tuzaklara düşmeyiz.

Yalnız Kalanı Kurt Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Hepimizin arkadaşa ihtiyacı var çünkü yalnız kalanı kurt yer.

2- Annem bana artık evlenmelisin yalnız kalanı kurt yer diye öğüt verdi.