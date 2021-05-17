Yalnız Efe kitabını kim yazmıştır? Yalnız Efe kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Yalnız Efe kitabı 150 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap Osmanlı devleti döneminde 1919 yılında yayınlanmış ve dönemin en beğenilen kitaplarından bir tanesi olmuştur. Yalnız Efe aynı zamanda yeni mecmua dergisinde de yayınlanmıştır.

Yalnız Efe Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Bu kitapta kahramanlık olgusu ön plana çıkarılmıştır. Tefecilik yapan bir Eseoğlu adında kişi vardır. Bu kişi köylülere adeta kan kusturmaktadır. Köylülerin Eseoğlu'na karşı mücadelesini anlatan bir kitaptır. Yalnız Efe kitabının ana fikri ise haksızlığa uğradığımızda bu durumu kesinlikle kabul etmemeliyiz. Gücümüz yettiği kadar haksızlığa karşı ses çıkarıp hakkımızı sonuna kadar aramalıyız. Sonunda zaten doğru olan kazanacaktır.

Yalnız Efe Kitabını Kim Yazmıştır?

Yalnız Efe kitabının yazarı ünlü Türk edebiyatı yazarlarından ve şairlerinden olan Ömer Seyfettin'dir.

Yalnız Efe Özet

Yörük hoca adında bir kişi köylüler tarafından çok sevilen ve sayılan bir insanmış. Yörük hoca köyüne dadanan bir tefeci ile mücadele edermiş. Sadece Yörük hoca da değil, tüm köy halkı bu tefecilik yapan adamdan illalah etmiş durumdadır. Eseoğlu adında ki kişi köylülere karşı sürekli tefecilik yaparak mallarını alıyormuş. Köyde ki tüm toprakları bu şekilde yaparak üzerine geçiriyormuş. Halka ait olan ne kadar toprak varsa hepsini üzerine geçiriyormuş. Köy halkı da bu kişiyi hem tefeci hem de malları gasp eden bir eşkıya olarak tanımlıyormuş. Bundan dolayı köy halkı tarafından düşman ilan edilmiş ve Eseoğlu'nun buralarda gitmesini istiyorlarmış.

Yörük hoca bir gün köyde yürürken karşısına yine tefeci Eseoğlu çıkmış. Eseoğlu kendisinden yüklü bir miktarda borç para istemiştir. Yörük hocanın ise o anda üzerinde biraz parası varmış. Bu parası ise tamamen onun kendi emeği ila kazandığı parasıdır. Cebinden parayı çıkartır ve istemiş olduğu parayı Eseoğlu'na verir. Eseoğlu parayı aldıktan sonra çok sevinir ve Yörük hocanın yanından ayrılmış. Aylar geçer hatta yıllar geçer fakat Eseoğlu borcuna sadık olmamıştır. Yörük hoca vermiş olduğu parayı bir türlü geri alamıyordur.

Yörük hoca parasını almak için Eseoğlu'nun yanına gider. Eseoğlu'nun yanında çalışan adamlar ise bu durumu hoş karşılamaz ve Yörük hocayı oracıkta öldürür. Yörük hocanın bir de kızı vardır. Kezban adında ki kızı babasının ölümüne çok üzülür. Bu duruma ise hiçbir anlam verememektedir. Çünkü babasının hiçbir suçu ve günahı yoktur. Bu olayı kimin yaptığını bilmez. Fakat babasını öldürenlerin kim olduğuna dair az çok tahmin yapabiliyordur. Elbette ki bu kişi Eseoğlu'ndan başkası olamaz. Devlete ve yargıya başvurur. Fakat hiçbir türlü sonuç alamaz. Bundan dolayı da babasının intikamını almak için dağa çıkar. Eşkıya olur ve intikam yemini eder.

Kezban artık dağları titreten bir Yalnız efe olmuştur. Bir gün köye gelir ve Eseoğlu ile yarım kalan hesabını kapatmak ister. Babasını öldüren Eseoğlu'nu tek darbe ile yere serer ve öldürerek intikam alır.

Yalnız Efe Karakterleri

- Eseoğlu

- Yörük Hoca

- Kezban