Yalın ne demek, ne anlama gelir? Yalın kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Yalın ne demek, ne anlama gelir? Yalın kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yalın#Yalın Ne Demek
Yalın ne demek, ne anlama gelir Yalın kelimesinin TDK sözlük anlamı

İnsanlar bilmediği bir konu hakkında araştırma yaparak her zaman en doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Dilimizde kullanılan kelimelerin anlamları da araştırılan bir bilgidir. Yalın kelimesi herkesin kullanabileceği bir kelime çeşididir. Hangi anlamda kullanıldığı hakkında pek çok araştırma yapılabiliyor. Yalın ne demek, ne anlama gelir? Yalın kelimesinin TDK sözlük anlamı ile ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Çok tercih edilen kelimelerden biri olan yalın kelimesinin önemli anlamları bulunuyor. TDK'ya göre yalın kelimesi, süssüz ve sade anlamındadır. TDK'ya göre alev anlamına da geliyor.

Yalın Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gün içerisinde kullanılan her bir kelimenin anlamı bulunuyor. Anlamı bilinen kelimeler kişiler tarafından tercih ediliyor. Yalın kelimesi de tercih edilen kelime grupları arasındadır. Yalın kelimesinin sözlük anlamları araştırılan bir bilgidir. Yalın kelimesinin karşılığı hakkında yapılan birçok araştırma bulunuyor. TDK'ya göre anlamı belirlenen özel kelimelerden biridir. Yalın kelimesi, alev ve güzel anlamlarında kullanılabilen bir sözcüktür. Belirlenen anlamlarıyla yalın kelimesi cümle içerisinde kullanılabiliyor.

 Yalın Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Yalın kelimesinin belirlenen anlamları doğru olarak öğrenilmek isteniyor. TDK'ya göre belirlenen tüm anlamlar doğru kabul ediliyor. TDK'ya göre de yalın kelimesinin bir anlamı bulunuyor. TDK'nın belirlemiş olduğu anlamlarda kullanılıyor. Yalın kelimesi TDK'ya göre, alev ve sade anlamlarına sahiptir. Süssüz ve gösterişsiz anlamlarıyla da kullanılabilen kelimelerden biridir. Sahip olduğu anlamlarla popüler olan sözcüklerden biridir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Yalın#Yalın Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen