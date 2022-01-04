Yalın ne demek, ne anlama gelir? Yalın kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Çok tercih edilen kelimelerden biri olan yalın kelimesinin önemli anlamları bulunuyor. TDK'ya göre yalın kelimesi, süssüz ve sade anlamındadır. TDK'ya göre alev anlamına da geliyor.

Yalın Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gün içerisinde kullanılan her bir kelimenin anlamı bulunuyor. Anlamı bilinen kelimeler kişiler tarafından tercih ediliyor. Yalın kelimesi de tercih edilen kelime grupları arasındadır. Yalın kelimesinin sözlük anlamları araştırılan bir bilgidir. Yalın kelimesinin karşılığı hakkında yapılan birçok araştırma bulunuyor. TDK'ya göre anlamı belirlenen özel kelimelerden biridir. Yalın kelimesi, alev ve güzel anlamlarında kullanılabilen bir sözcüktür. Belirlenen anlamlarıyla yalın kelimesi cümle içerisinde kullanılabiliyor.

Yalın Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Yalın kelimesinin belirlenen anlamları doğru olarak öğrenilmek isteniyor. TDK'ya göre belirlenen tüm anlamlar doğru kabul ediliyor. TDK'ya göre de yalın kelimesinin bir anlamı bulunuyor. TDK'nın belirlemiş olduğu anlamlarda kullanılıyor. Yalın kelimesi TDK'ya göre, alev ve sade anlamlarına sahiptir. Süssüz ve gösterişsiz anlamlarıyla da kullanılabilen kelimelerden biridir. Sahip olduğu anlamlarla popüler olan sözcüklerden biridir.