Yaldız ne demek, ne anlama gelir? Yaldız kelimesinin TDKsözlük anlamı

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Yaldız, uygulandığı madde ya da eşyanın daha parlak ve değerli görünerek ön plana çıkarılmasını sağlayan bir süs öğesi olmaktadır.

Yaldız Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaldız kelimesi anlam olarak herhangi bir eşyaya uygulanan ve onun değerli olarak görünmesini sağlayan sahte süs olarak belirtilmektedir. Bazı yaldızların içine kıymetli madenler eklendiği zaman uygulandığı eşyanın kıymetli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu kelime ışıltılı ve gösterişli olan anlamına da gelmektedir.

Yaldız Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Yaldız kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından ifade edilen birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki yaldız kelimesinin uygulanacağı eşyaya gümüş ya da altın görünümü kazandırması şeklinde açıklanmaktadır. Yaldız kelimesi aynı zamanda argo bir söyleyiş olarak abartılı olacak şekilde yalan söyleme olarak ifade edilmektedir. Bu kelimenin aldatıcı olan bir göz boyama olarak da ifade edildiği belirtilmektedir. Türk Dil Kurumu bu anlamların yanında yaldız kelimesini birde bu madde kullanılarak yapılan süs eşyası şeklinde açıklamaktadır.