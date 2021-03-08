Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözü yalan söylemenin kalıcı değil geçici bir çözüm olduğunu anlatmak için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözüne masallarda bile rastlanılmıştır. Siz de bu atasözünün hangi anlamlarda kullanıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar ne demektir? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözü hangi durumlarda kullanılmaktadır? Siz de merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizler için derledik.
Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözü, tahmin edebileceğiniz gibi yalan söylemek ile ilgili olan bir sözdür. Yalan söyleyen kişinin yalanının elbet açığa çıkacağını anlatmak için kullanılan bir atasözüdür. Siz de bu atasözünü en doğru şekilde kullanabilmek için anlamını en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.
Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Anlamı
Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözü, yalan söyleyen bir kişinin söylediği yalanın elbet bir gün ortaya çıkacağını anlatmak için kullanılır. Kişinin yalancı olduğu da en kısa zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yalanların arkasına sığınarak ilerlemek sizi sadece kısa bir mesafe ilerletebilir.
Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Her zaman doğruları söyle, yalancının mumu yatsıya kadar yanar.