Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözü, tahmin edebileceğiniz gibi yalan söylemek ile ilgili olan bir sözdür. Yalan söyleyen kişinin yalanının elbet açığa çıkacağını anlatmak için kullanılan bir atasözüdür. Siz de bu atasözünü en doğru şekilde kullanabilmek için anlamını en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Anlamı

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar atasözü, yalan söyleyen bir kişinin söylediği yalanın elbet bir gün ortaya çıkacağını anlatmak için kullanılır. Kişinin yalancı olduğu da en kısa zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden yalanların arkasına sığınarak ilerlemek sizi sadece kısa bir mesafe ilerletebilir.

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Her zaman doğruları söyle, yalancının mumu yatsıya kadar yanar.