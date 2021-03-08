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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 08.03.2021 - 04:20 | Son Güncelleme:

Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış atasözü, sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Siz de bu atasözünün açıklamasını öğrenebilir, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu atasözünün anlamını ve cümlede nasıl kullanılacağını sizler için detaylarıyla bir araya getirdik.

Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış, yalan söylemeyi adeta bir alışkanlık haline getiren kimselerin, doğruyu söyledikleri zaman bile, artık kimsenin onlara inanmayacağını anlatan bir atasözüdür.

 Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 “Yalan konuşmayı alışkanlık edinen kişinin söylediklerine, gerçekleri dile getirip konuştuğu zaman bile, artık inanılmaz.”

 Yalan söylemek, insanın hem kendisine hem de çevresindeki diğer insanlara zarar verir. Yalan söylemeyi özellikle huy edinen kimseler, zamanla bunu alışkanlığa dönüştürürler. Çevresindeki insanlarda, bu kişinin devamlı yalan konuştuğunu bildikleri için, onun sözlerine inanmamaya başlarlar. Yalan söyleyen kimseler, diğer kişiler tarafından sözüne güvenilmez olarak nitelendirilirler.

 Yalancının Evi Yanmış Kimse İnanmamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Yalancının evi yanmış kimse inanmamış misali, Koray’ın elektrik kesintisi yüzünden ödevini yapamadığını söylemesine, kimse inanmadı.

 - Ayşe, trafik yoğunluğu nedeniyle işe geç kaldığını söyleyince patron, yalancının evi yanmış kimse inanmamış dedi.

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