Yakuza nedir ve ne demek? Japon mafyası Yakuza hakkında ilginç bilgiler

Çetenin merkezi Japonya olsa da Çin, Amerika, Tayland'da çok sayıda üyeleri vardır. Sayıları tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, yapılan çeşitli araştırmalara göre dünya genelinde 150 binden fazla Yakuza olduğu tahmin ediliyor.

Yakuza Nedir ve Ne Demek?

Yakuza ismini iskambil kartlarından alır. 3 - 9 ve 8 kartları, Ya- Ku -Za harflerini oluşturur. Sadece Uzak Doğu'da oynanan bir kart oyununa göre, bu kartlar hem yeteneği hem de şanssızlığı temsil eder. Japon mafyasına göre de bir Yakuza, ne kadar talihsiz olursa olsun hayatta kalmak için yetenekli olmalıdır. .

Japon Mafyası Hakkında İlginç Bilgiler

Japon mafyası hakkında çok fazla şehir efsanesi dolaşmaktadır. Bunlardan bir kısmı tamamen yalan olsa da büyük bir kısmı doğrudur. Yakuza geleneğinde tıpkı Sicilya mafyasında olduğu gibi aile en önemli kurumlardan biri. Çetenin lideri oğlu için bir kız seçerse onunla evlenmek zorundadır. Evlenmediği takdirde ölümle cezalandırma ihtimali bile var.

Yakuza'nın tarihi 17. yüzyıla kadar dayanıyor. O zamana kadar küçük bir yapılanma olan çete, borsa ve şantaj gibi suçlarla giderek güçlendi. 18. yüzyıla gelindiğinde Çin'de de aktif olmaya başlayan mafya, 20. yüzyılda Asya ve Avrupa kıtasının geneline yayıldı.

Mafyanın içindeki yapılanma son derece disiplinlidir. En ufak bir hata bile cezasız kalmaz. Herhangi bir saygısızlık ya da hatada Yakuza üyesinin parmaklarından biri kesilir. İhanet ve ispiyon gibi suçların cezası ise direkt infazdır. Cezaların bu kadar sert olmasının en büyük nedeni, birinin yaptığı hatanın bedelinin diğer üyelerin de ödeme riskinin bulunmasıdır. Mafyaya yeni girecek olan kişi bağlılık yemini eder ve vücudunu dövme ile kaplatır.

Her Yakuza ailesinin başında Oyabun adı verilen bir lider bulunur. Oyabun mutlak otoritedir Bütün kararları o verir ve cezaları o belirler.

Not: 1950'li yıllardan itibaren Japon mafyasına olan ilgi arttı. Yakuza hakkında onlarca film çekildi. Bu filmlerden bazıları şu şekildedir.

The Yakuza - 1974 - Yönetmen: Sydney Pollack

American Yakuza - 1993 - Yönetmen: Frank A Cappello

Young Yakuza - 2007 - Yönetmen: Jean Pierre Limosin

Okinawa Yakuza Senso - 1976 - Yönetmen: Sada0 Nakajima