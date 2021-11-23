Yaklaşma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir? Yaklaşma hal eki örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Örnekler: 1- Kitabı kütüphaneye bıraktım. (Kütüphaneye - Dolaylı Tümleç)

2- Bir ânı bir ânına uymuyor. (Ânına - Zarf Tümleci) Yaklaşma durum eki nedir ve örnekleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

Son harfi sesli olan kelimelere belirtme eki getirildiğinde araya n, y, ş harflerinden biri getirilir. Bu harflere kaynaştırma ünsüzü denir. Örnekler:

1- Masa - (a) - Masaya 2- Deri - (e) - Derine 3- Sera - a (Seraya)

Yaklaşma Durum Eki Nedir?

Cümle içerisinde isim soylu kelimelerle yüklem arasında bağlantı kuran eklere yaklaşma durum eki denir. Yaklaşma durum eki almış olan sözcükler zarf tümleci, dolaylı tümleç ve ikileme olarak kullanılır.

Yaklaşma Durum Eki Örnekleri Nelerdir?

A- İkilemelerde Kullanılan Yaklaşma Durum Ekleri

1- İki kadın saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

Saç - Saça

Baş - Başa

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2- Merdivenleri çıktıktan sonra nefes nefese kaldı.

Nefes- Nefese

3- Can dostum Selim ile türlü belalara karşı hep omuz omuza mücadele ettik.

Omuz - Omuza

4- Milli Eğitim Bakanı, önümüzde hafta yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Yüz - Yüze

5- Adam art arda aldığı darbelerden sonra yere yıkıldı.

Art - Arda

B- Yer Bildiren Yaklaşma Durum Ekleri

1- Geç uyandığım için bugün ofise otobüsle değil taksiyle gittim.

Ofis - Ofise

2- Tatil yapmak için önce Muğla'ya sonra Aydın'a gideceğiz.

Muğla - Muğla'ya

Aydın - Aydın'a

3- Çarşıya çıkınca kırtasiyeye ve kütüphaneye de uğrayacağım.

Kırtasiye - Kırtasiyeye

Kütüphane - Kütüphaneye

4- Yarın dedemle birlikte çiftliğe gideceğiz.

Çiftlik - Çiftliğe

5- Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşını başlattı.

Samsun - Samsun'a

C- Zaman Bildiren Yaklaşma Durum Ekleri

1- Sabaha kadar çalıştım ama işlerin yarısını bile bitiremedim.

Sabah - Sabaha

2- Akşama okuldan çocuklarla buluşup tiyatroya gideceğiz

Akşam - Akşama

3- Yarına kadar ses seda çıkmazsa bana haber verin.

Yarın - Yarına

4- Gelecek seneye kadar hayatımı düzene koymak istiyorum.

Sene - Seneye

5- Haftaya mezuniyet tezimi bitirip teslim etmem gerekiyor

Hafta - Haftaya

D- Fiyat Bildiren Yaklaşma Durum Ekleri

1- Beşiktaş'ta bin beş yüz liraya çok güzel bir daire buldum.

Lira - Liraya

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2- Bu kalemi zamanında üç liraya almıştım.

Üç Lira - Üç Liraya

E- Zamirlerde Kullanılan Yaklaşma Durum Ekleri

1- Bana yaptıkları sürpriz o kadar hoşuma gitti ki.

Ben - Bana

2- Eğer laf dinleyen biri olsaydı ona diyecek bir çift sözüm olurdu.

O - Ona

3- Ben sana vakti zamanında bu iş olmaz demiştim.

Sen - Sana

4- Halamlar yarın akşam bize yemeye geleceklermiş.

Biz - Bize

5- Yaptığınız onca iyilikten sonra size ne kadar teşekkür etsem azdır.

Siz - Size

6- Onlara verdiğim sözü tutamadığım için çok mahcubum.

Onlar - Onlara

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F- Amaç ve Neden Bildiren Yaklaşma Durum Ekleri

1- Hala kendisine ulaşmaya çalışıyoruz.

Ulaşmak - Ulaşmaya

2- İstanbul'a gezmeye değil Onu görmeye gideceğim.

Görmek - Görmeye