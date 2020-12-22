Yakın Koruma nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yakın Koruma olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yakın koruma, birlikte çalıştığı kişiyi veya kurumu silahlı veya silahsız olarak ortaya çıkabilecek olası tehlikelere karşı korumakla yükümlü olan kişidir.

Yakın Koruma Nedir?

Yakın koruma, belirli bir miktardaki ücret karşılığı olarak silahlı veya silahsız bir şekilde, birlikte çalışmakta olduğu kişi yahut kurumları olası tehlikeli gelişmelere karşı koruma görevi üstlenmiş kişilere denir.

Yakın Koruma Ne İş Yapar?

Yakın koruma, birlikte çalıştığı kişi veya kurum tarafından kendisine verilen görevler doğrultusunda belirli bir kişiyi, objeyi yahut kurumu olası tehlikelere karşı koruma görevini yerine getirir. Bu görevi yerine getirmek ise, yakın korumanın başlıca sorumluluğunu oluşturmaktadır. Yakın koruma işini icra edebilmek yüksek refleks, dayanıklılık ve güçlü bir öngörü gerektirir. Yakın koruma işi aynı zamanda hayati risk içeren zorlu görevler arasında bulunan bir meslek kolu olma özelliğine sahiptir.

Yakın Koruma Nasıl Olunur?

Yakın koruma olmak isteyenler için özel olarak eğitim veren bazı özel kurumlar bulunmaktadır. Yakın koruma olmak isteyen bir kişi, bu kurumların eğitim programlarına dahil olup belirli bir başarıya sahip olduktan sonra yakın koruma olabilme imkanı söz konusudur.

Yakın Koruma Olma Şartları Nelerdir?

Bir kişinin yakın koruma olabilmesi için yakın koruma eğitimleri almak suretiyle bazı şartları yerine getirebilmesinin gerekliliği söz konusudur. Yalnızca geçerli sertifikaya sahip durumda olan kişiler yakın koruma olabilirler. Eğer bir kişinin özel güvenlik sertifikası bulunmuyor ise, resmi olarak yakın koruma işini yapması söz konusu olmayacaktır. Yakın koruma olmak konusunda bir karar verenlerin, zorlu arazilerde, savaş ortamlarında ve gergin kalabalık ortamlarda sakin kalma yeteneklerinin olması önemlidir. Yakın koruma olmak ciddi anlamda bir fiziki yeterliliğe sahip olmayı gerektirmektedir. Bunun yanında kişinin belirli bir boy ve kiloya sahip olması gerekmektedir. Ayrıca dövüş ve silah eğitimleri almak ve 5188 Sayılı Kanun kapsamında silah taşıma ruhsatına sahip bulunmak gerekmektedir. Yakın koruma olmanın genel şartlarını ise şu şekilde sıralamak doğru olacaktır.

- İstenen fiziki yeterlilikleri karşılıyor olmak,

- Türkiye vatandaşı olmak,

- Lise veya dengi kurumdan mezun olmak,

- Herhangi bir suç kaydının bulunmuyor olması,

- Katıldığı özel güvenlik sınavından başarı sağlamak,

Yakın Korumanın Görevleri Nelerdir?

Yakın koruma mesleği oldukça zorlu ve hayati riskleri kendi içerisinde barındıran bir iştir. Bu doğrultuda bir yakın korumanın başlıca görevleri şunlardır;

- Hizmetinde çalıştığı kurumu korumak,

- Korumakla görevlendirildiği herhangi bir nesneyi korumak,

- Hizmetinde olduğu bir şahsiyeti korumak,

Yakın Koruma Maaşları Ne Kadar?

Bir yakın korumanın alabileceği maaş, çalıştığı kurum veya kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Buna göre yakın koruma maaşları ile alakalı şu şekilde bir bilgi verilebilir;

- En Düşük Yakın Koruma Maaşı; 2.730 TL

- En Yüksek Yakın Koruma Maaşı; 7.500 TL

- Ortalama Yakın Koruma Maaşı; 5.115 TL

Yakın Koruma İçin İş İmkanları Nelerdir?

Yakın koruma vasfına sahip durumda olan bireyler için iş imkanları oldukça fazla seçenek barındırmaktadır. Bunlardan bazılarına örnek olarak şunlar verilebilir;

- Devlet bankaları

- Özel bankalar

- Devlet hastaneleri

- Özel hastaneler

- Alışveriş merkezleri

- Gezi ve park alanları

- Kişiye özel ev veya ofisler

- Korunma gerektiren kişiler

- Ticaret merkezleri

- Fuarlar