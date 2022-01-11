Yağların görevleri nelerdir? Maddeler halinde vücuttaki yağların görevleri

Haberin Devamı

Vücudumuzda bulunan yağların vücudun çalışmasında bir takım faydalar sağladığını söylemek mümkündür. Vücudumuzda bulunan yağ molekülleri lipit olarak bilinmektedir. Lipit, tüm canlıların yapısında bulunmakta olan temel organik bileşiklerden birisidir. Yağlar insanların ve hayvanların temel besin maddeleri arasında yer almaktadır.

Yağların Görevleri Nelerdir?

İnsanların ve hayvanların temel besin maddeleri arasında bulunan lipitlerin vücutta bir takım görevleri bulunmaktadır. Hücrenin yapı maddelerinden olan yağların en temel görevi vücudun enerji kaynağını oluşturmak olarak bilinmektedir. Tüketilen besinlerin fazla olması halinde vücut besinlerin fazlasını yağ olarak depolamaktadır. Depolanan yağlar ise vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır. Yağlar vücutta enerji ihtiyacının karşılanması dışında da birçok fayda sağlamaktadır.

Haberin Devamı

Yağların vücutta az ya da çok bulunmaları sağlık açısından tehlikelere yol açabilmektedir. Vücut yağının az bulunması; hormonal dengesizlik, vitaminsizlik, üşüme, çabuk hastalanma, üşüme ve halsizlik gibi durumlara yol açabilmektedir. Vücutta yağın fazla bulunması durumunda ise tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıkların görünmesinde artış olabilir. Vücut ısısında hızlı bir artış görülür. Vücudun şeklinde bozulmalar meydana gelebilir. Performans da azalma görülür. Buna bağlı olarak kas gücünde de azalma ortaya çıkar. Kişi vücudunda fazla yağ bulunması durumunda çok hızlı bir şekilde yorulur.

Yağların, vücut için hayati bir öneme sahip olduklarını söylemekte fayda vardır. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için vücutta proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve suyun dengeli bir şekilde bulunması gerekmektedir. Bunun sağlanması için ise besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. Yağ tüketiminin kilo aldırdığını düşünerek yağları tüketmemek ise sağlıklı bir durum değildir. Yağlar, vücut için birçok faydası bulunan besinlerdir. Bu yüzden yağların vücut için sağladığı faydalardan yararlanabilmek için yağların düzenli olarak ve yeterli miktarda tüketilmesi gerekmektedir.

Haberin Devamı

Maddeler Halinde Vücuttaki Yağların Görevleri

Lipitler, sindirim sisteminin düzgün çalıştırılmasında görev yaparlar.

Vücuda alınan vitaminlerin bazıları yağda çözünmektedir. A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Bu vitaminlerin vücutta emilimini ve taşınmasını sağlarlar.

Vücut ısısının dengelenmesini sağlayan bir özellikleri bulunmaktadır.

Vücutta bulunan yağlar tokluk hissi vermektedir.

Hayati organları koruyucu bir özelliği bulunmaktadır. (Kalp, sinir, böbrek vb.)

Vücutta bulunan yağlar yüksek birer enerji kaynağı olarak ifade edilebilirler.

Büyüme ve gelişme için gerekli olan ve vücutta kendi kendine sentezlenemeyen yağ asitlerinin alınmasını sağlarlar.

Haberin Devamı

Karbonhidratlardan gerekli enerjinin alınamaması durumunda yağlar devreye girerler.

Vücutta bulunan yağların deriye ve hücre zarına esneklik kazandırıcı özelliğe sahip oldukları bilinmektedir.

Vücut direncinin sağlanması için gereklidir.

Vücutta bulunan yağlar vücudun temel enerji kaynağını oluşturmaktadır. Yağ depolamak konusunda vücudun sınırsız bir kapasiteye sahip olduğu bilinmektedir. Yağlar iki farklı kategoride incelenmektedir. Yağları; doymuş yağlar ve doymamış yağlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kendi içerisinde iki farklı şekilde incelenen yağları ise birbirinden ayırmak mümkündür.

Doymuş yağlar hayvansal kaynaklı olarak üretilen yağlar olarak bilinmektedir. Doymuş yağlar genel olarak oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlardır. Doymamış yağlar ise bitkisel kaynaklı olduğu bilinen yağlardır. Oda sıcaklığında doymamış yağlar ise sıvı halde bulunurlar. Çok fazla yağ tüketmek veya hiç yağ tüketmemek sağlık açısından zararlıdır. Vücutta yeterli düzeyde yağ bulunması sağlık için gereklidir. Tüm besinlerin vücut sağlığı için dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.