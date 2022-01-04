Yafta ne demek, ne anlama gelir? Yafta kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yafta kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Levha

2- Unvan

3- İsimlik

4- Nitelik

5- İftira

6- Ön yargı

Yafta Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 5 yüzyıldır kullanılmakta olan yafta kelimesinin sözlük anlamı tezkire ve pusuladır. Ürünlerin fiyatları ve son kullanma tarihlerinin yazılı olduğu kağıtlara da yafta denir.

Kelimenin fiil hali yaftalamak şeklinde yazılır. Yaftalamak, etiketlemek anlamına gelse de, daha çok, biri hakkında peşin hükümlü davranmak ve kötü düşünmek anlamında kullanılır.

Yafta Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Yafta kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Etiket, isimlik

İkinci Anlamı: Ön yargılı bir şekilde verilen karar

Yafta Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Niçin hala manav reyonundaki sebzelerin yaftalarını değiştirmediniz?

(Etiket anlamında kullanılmış)

2- Biri hakkında yaftayı yapıştırmadan önce o kişiyi iyice tanımalısın.

(Ön yargı anlamında kullanılmış)