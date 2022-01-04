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Yafta ne demek, ne anlama gelir? Yafta kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yafta#Yafta Ne Demek
Yafta ne demek, ne anlama gelir Yafta kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan yafta kelimesi, yafte sözcüğünden türetilmiştir. Yafte kelimesi pusula anlamına gelirken, yafta, etiket ve isimlik demektir. Üzerinde bir ürün ya da dükkan hakkında belli başlı bilgilerin yazılı olduğu kağıtlara yafta denir. Bu kelime günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılır. Örneğin yaftayı yapıştırmak, biri hakkında ön yargılı davranmak demektir. Yafta ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Yafta kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Yafta kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Levha

2- Unvan

3- İsimlik

4- Nitelik

5- İftira

6- Ön yargı

 Yafta Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık 5 yüzyıldır kullanılmakta olan yafta kelimesinin sözlük anlamı tezkire ve pusuladır. Ürünlerin fiyatları ve son kullanma tarihlerinin yazılı olduğu kağıtlara da yafta denir.

 Kelimenin fiil hali yaftalamak şeklinde yazılır. Yaftalamak, etiketlemek anlamına gelse de, daha çok, biri hakkında peşin hükümlü davranmak ve kötü düşünmek anlamında kullanılır.

 Yafta Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Yafta kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Etiket, isimlik

 İkinci Anlamı: Ön yargılı bir şekilde verilen karar

 Yafta Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Niçin hala manav reyonundaki sebzelerin yaftalarını değiştirmediniz?

 (Etiket anlamında kullanılmış)

 2- Biri hakkında yaftayı yapıştırmadan önce o kişiyi iyice tanımalısın.

 (Ön yargı anlamında kullanılmış)

 

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