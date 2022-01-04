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Yadigar ne demek, ne anlama gelir? Yadigar kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yadigar#Yadigar Ne Demek
Yadigar ne demek, ne anlama gelir Yadigar kelimesinin TDK sözlük anlamı

Farsça kökenli bir sözcük olan yadigar, yad ve gar kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Yad, hatırlamak, gözünde canlandırmak anlamına gelirken, gar, getiren, veren anlamına gelir. 14. yüzyılda literatüre giren yadigar sözcüğü hatıra anlamına gelir. Bu kelime birçok tamlamada ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin yadigar-ı muhterem, en değerli, en kıymetli hatıra demektir. Yadigar ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Yadigar kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Yadigar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Anı

2- Hatıra

3- Andaç

4- Bergüzar

5- Hediye

6- Armağan

 Yadigar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kişiye bir olayı ya da birisini hatırlatan nesnelere yadigar denir. Bu kelime hem insanlar hem de nesneler için kullanılır. Kelimenin ikinci anlamı ise hediyedir. Ancak günümüzde yadigar kelimesi bu anlamda kullanılmamaktadır.

 Yadigar, aynı zamanda, ülkemizde erkek çocuklarına verilen isimlerden biridir. 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 15 bin kişi Yadigar ismini taşımaktadır.

 Yadigar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Yadigar kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Birini ya da bir olayı hatırlatan şey

 İkinci Anlamı: Hediye

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 Yadigar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Dedemden bana yadigar olarak kalan bu saati, tam yirmi yıldır saklıyorum.

 2- Bu kitaplar bana dayımdan yadigar kaldı.

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