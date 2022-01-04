Yabani ne demek, ne anlama gelir? Yabani kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yabani kelimesinin kullanımı günümüzde oldukça yaygın olarak devam ediyor. Anlamı merak edilen yabani kelimesi TDK tarafından gösteriliyor. TDK'da yer alan yabani kelimesi, evcil olmayan anlamına sahiptir.

Yabani Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimeler hakkında bilgi edinmek için yapılması gereken araştırma yöntemleri bulunuyor. Bireyler kendilerine uygun olan yöntemleri kullanarak bir kelimenin anlamını öğrenebiliyor. Günümüzde kullanılan yöntemlerden birisi de, sözlüklerde araştırma yapmaktır. Yabani kelimesinin sözlük anlamları için, Türkçe sözlüklerden yardım alınabiliyor. Türkçe sözlükleri inceleyerek yabani kelimesinin anlamını bulmak mümkündür. Yabani kelimesi, evcil olmayan hayvanlar için kullanılan bir kelimedir.

Yabani Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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