Yabani ne demek, ne anlama gelir? Yabani kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Yabani ne demek, ne anlama gelir? Yabani kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yabani#Yabani Ne Demek
Yabani ne demek, ne anlama gelir Yabani kelimesinin TDK sözlük anlamı

Yabani kelimesini gören kişiler her zaman anlamını öğrenmek isteyebiliyor. Araştırma yapmayı seven bireyler, sözcük kapasitesini arttırmak için yabani kelimesinin tüm detaylarını öğrenmek istiyor. Bireyler yabani kelimesini göz önüne alarak, sözlüklerde anlamlarını araştırmak için zaman harcıyor. Yabani ne demek, ne anlama gelir? Yabani kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Yabani kelimesinin kullanımı günümüzde oldukça yaygın olarak devam ediyor. Anlamı merak edilen yabani kelimesi TDK tarafından gösteriliyor. TDK'da yer alan yabani kelimesi, evcil olmayan anlamına sahiptir.

 Yabani Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelimeler hakkında bilgi edinmek için yapılması gereken araştırma yöntemleri bulunuyor. Bireyler kendilerine uygun olan yöntemleri kullanarak bir kelimenin anlamını öğrenebiliyor. Günümüzde kullanılan yöntemlerden birisi de, sözlüklerde araştırma yapmaktır. Yabani kelimesinin sözlük anlamları için, Türkçe sözlüklerden yardım alınabiliyor. Türkçe sözlükleri inceleyerek yabani kelimesinin anlamını bulmak mümkündür. Yabani kelimesi, evcil olmayan hayvanlar için kullanılan bir kelimedir.

 Yabani Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 En çok araştırılan yabani kelimesinin bilgileri internet üzerinde gösteriliyor. Her birey yabani sözcüğü için internette arama yapabiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle internet ortamında bir bilgiye ulaşmak kolaydır. Bireyler internet üzerinde yabani kelimesini aratarak, anlamını öğrenebilir. Yabani kelimesi TDK'da anlamı bilinen bir kelimedir. Sözcük çeşitleri arasında bulunan yabani kelimesi TDK'da, doğada yaşayan ve evcil olmayan hayvanlar anlamındadır. Kaba anlamında da kullanılan bir kelimedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Yabani#Yabani Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen