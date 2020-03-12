Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç kurulun çalışmaları hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan İşler, YÖK'ün 8 milyona yakın öğrenci, 170 bini aşkın öğretim elemanı, 129'u devlet, 73'ü vakıf üniversitesi, beşi de vakıf yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumuyla toplumun oldukça geniş bir kesimi için çalışmalar ve koordinasyon görevi yürüttüğünü söyledi. İşler, YÖK'ün üniversiteleri kontrol eden bir yapıdan çok, yetkilerini mümkün mertebe üniversitelere devreden, politikalar belirleyen, yeni projeler ortaya koyan, ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışan bir yapı olarak çalıştığını belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, 40 yıldır tartışılan ama gerçekleştirilmeyen çeşitlilik ve misyon farklılaşmasını gerçekleştirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Şeffaf bir ortamda rekabeti teşvik edecek bir şekilde üniversitelerimizi yarıştırıyoruz. Hedef odaklı uluslararasılaşmaya gittik. YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez 2015 yılında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler kapsamında ilgili paydaşların da katılımıyla daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten yeni beş üniversiteye ihtisas alanları açtık. Türkiye'de 178 bin yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu bölge ülkelerinden. 36 ülkeden üniversitelerle başlatılan ortak proje çerçevesinde 740 öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yaptık. Proje Tabanlı Değişim Programı çerçevesinde 36 ülkeden üniversitelerle üniversitelerimiz arasında yürütülen 114 ortak projede öğrenci ve akademik personel değişimi için destek sağlandı. Belirlenen bazı üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi başlattık. 16 üniversitede 5 binin üzerinde öğretim elemanına Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersi verildi. Bu üniversitelerde 50 binin üzerinde öğrenciye de bir dönem boyunca dijital okuryazarlık dersi verildi. Tez sayısı 2019 sonu itibarıyla 594 bin 124'e çıktı, bunlardan 431 bin 270'i erişime açık. Tezlerde 5 milyon 36 bin 614 araştırmacıdan yararlanıldı. Erişime açılan tez sayısı her geçen gün artıyor. 2017 yılında erişime açılan tez oranı yüzde 56.3 iken bu oran 2019 yılında yüzde 96.5'e çıktı."