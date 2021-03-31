Yabancı öğretmenlerin durumu askıda

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’de çalışacak yabancı öğretmenlerin izin şartlarında değişikliğe gitti. Ön izinler alındıktan sonra Yükseköğretim Kurulu’ndan ayrıca diploma denkliği istenme şartı getirildi. Ancak yönetmelik pandemi nedeniyle askıya alındı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlerin çalışma izinleriyle ilgili gerçekleşen kural değişikliğine göre okullar, yabancı öğretmenleri, diplomalarına YÖK tarafından denklik verilmesi koşuluyla çalıştırılabilecekler. Ancak salgın sebebiyle öğretmenler ne üniversitelerine gidebildi ne de YÖK’ten randevu alabildi. Hal böyle olunca alınan karar bu yıl uygulanamadı. Ancak önümüzdeki dönemde karar geçerli hale getirilirse bünyelerinde birçok yabancı öğretmen çalıştıran okullar öğretmen çalıştırabilmek için YÖK’ten diploma denkliği bekleyecek. Sürecin çok uzun olduğunu ve okulları zor durumda bırakacağını belirten Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, YÖK’ten bu evrakların dönüşünün aylar süreceğini söyleyerek şöyle konuştu:

İŞLERİMİZİ AĞIRLAŞTIRIR

“Şu an bu şart yürürlükte. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK kararı askıya aldı. Benim okulumda da Amerikalı ve Kanadalı öğretmenlerim var. Onların izinlerini bu sene için aldık. Ancak Türkiye’de çalışacak tüm öğretmenlerin izinlerinin YÖK kanalıyla verilmesi uygun görüldü. Zaten uluslararası kabul gören bazı sertifikalar var. Bu belgeler getirildiği zaman yeterli oluyordu. Evraklarını alıyorduk öğretmenin ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderiyorduk. Ataması gelince de izinlerini alıyorduk. Şimdi deniyor ki, Milli Eğitim Bakanlığı değil Yükseköğretim Kurulu bunun kararını verecek. Ama bu bizim işlerimizi çok ağırlaştırır. Biz en geç haziranda öğretmenlerimizle sözleşme imzalıyoruz. Ağustosa kadar onayları geliyor ve eylül ayında da göreve başlatıyoruz. Ancak bunun YÖK’e gitmesi gelmesi 6 ay sürer.

SENEYEDE ASKIYA ALINACAK

Bu karar bu yıl askıya alındı. Gelecek sene için yani 2021-2022 yılı için de askıya alınacak. Önceki hafta bakanımızla yaptığımız görüşmede de bunu gündeme getirdik. Bunun sözünü aldık. Önümüzdeki yıl da uygulanmayacak. Biz de bunun tamamen kaldırılmasını istiyoruz. YÖK’ün K12’yi değerlendirmesi doğru değil.”





YABANCI ÖĞRETMEN ALIMI SEKTEYE UĞRAYACAK

Robert Kolej Müdürü Nilhan Çetinyamaç bu uygulamanın çok zor olduğu belirterek şöyle konuştu: “Yabancı öğretmen alımını sekteye uğratacak bir karar. Çünkü denklik almak zor. YÖK 6 aydan önce denklik vermiyor. Pratikte uygulanması çok zor bir yönetmelik. Önceden diploma denkliği kuralı yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin diploma ve sertifikalarını incelerdi. Ön izin verilirdi ve sonrasında da çalışma bakanlığından izinleri alınırdı. Ancak işin içine YÖK girince uygulanması çok uzun zaman alacak bir süreç oldu.“

BÜROKRASİ HIZLI İŞLERSE SORUN OLMAZ

Saint Benoit Fransız Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Serhat Yalamanoğlu da “Biz öğretmenlerimizin hepsinin YÖK’ten denklik alabileceğini düşünüyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Süreçler yavaş ve uzun olduğu için biraz daha prosedürlerin kolay ve hızlı olması şartıyla bizim okullarımızı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. YÖK’ün elinde çok fazla dosya birikiyor. Bir sürü yabancı okul var, aynı şekilde yabancı personel var, üniversiteleri de katarsak tüm bunların dosyaları denklik bürosunda toplanıyor. Orada tabi işlerin dha hızlı yürümesi gerekir ki hızlı geri dönüşler olsun. Bürokrasisi de biraz fazla. Tabi yönetmelik değişikliği olmasa daha iyiydi. Çünkü ne kadar az bürokrasi o kadar rahat çalışma demek. Ama işleyişin doğasında olan gecikmeye takılmadığı sürece bir problem olmaz.

FRANSIZ AKADEMİSYENLERİN DURUMU DA BELİRSİZ

Daha önce de Türkiye’de görev yapan Fransız akademisyenlere çalışma izni için getirilen ‘B2’ seviyesinde Türkçe bilme şartı tartışma konusu olmuş, kararın önce Fransa’da alındığını belirten yetkililer getirilen kriterlerin mütekabiliyet (karşılıklılık) çerçevesinde olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki ikili görüşmenin ardından Galatasaray Üniversitesi’ndeki Fransız akademisyenlerin çalışma izinler kısa süreli uzatılmıştı. Ancak konu tam anlamıyla sonuca bağlanamadı. YÖK, bu kararla ilgili ilk adımı atan tarafın Fransa olduğunu, Türk akademisyenler için uygulanan benzer şartın kaldırılması durumunda Türkiye’nin de Fransızlar için aldığı kararı iptal edeceğini bildirmişti.