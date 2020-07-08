Yabancı öğrencilerin Amerika çıkmazı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD’deki bazı üniversiteler tamamen online eğitime geçti. ABD yönetimi bu okullarda okuyan ve derslerini online görecek öğrencilerden yeni bir vize başvurusunda bulunmamalarını, yüz yüze eğitim veren okullara geçiş yapmamaları durumunda da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD’de eğitim gören Türk öğrenciler formül arayışına girdi.

F1 VİZELERİNİ KAYBEDİYORLAR

UED Başkanı Aslıhan Özenç, Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin açıkladığı kararla ilgili şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle Türkiye’ye Mart’ta dönen bir öğrenci, 5 ay sonra yani Eylül başı geri dönmezse F1 vize statüsünü kaybediyor. Tekrar öğrenci vizesine başvurmak zorunda kalacak. Tam burslu okuyan Türk öğrenciler ABD’de kalmak için önerildiği gibi başka üniversitelere transfer olamıyor. Çünkü bursları geçersiz kalıyor. Çoğu öğrenci eğitim programına uymasa da vizelerini feda etmemek için ABD’ye dönüp alabilecekleri kadar ders almaya çalışacak.”

ABD’YE ZARAR VERİYOR

Türk üniversitelerinin de üye olduğu NAFSA’nın (Uluslararası Eğitimciler Derneği) ABD’li Başkanı Dr. Esther Brimmer ise kararın endişe verici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünyada üstün nitelikli öğrencilerin ABD’de kendilerini güvenli hissetmelerini ve en üst düzeyde eğitim elde etmelerini sağlamalıyız. Uluslararası öğrenci sayılarımızın düştüğü son yıllarda bu kararlar uluslararası yetenekleri ülkemizden uzaklaştırma riski ile beraber akademik ve ekonomik olarak da bize zarar vermekte.”

10 BİN TÜRK ÖĞRENCİ VAR

Uluslararası Eğitim Enstitüsü’den (IIE) alınan son istatistiklere göre (2018-2019 Eğitim dönemi) ABD’de toplam 1 milyon 95 bin 299 yabancı öğrenci eğitim görüyor. ABD’ye en fazla öğrenci gönderen ülke Çin. ABD’deki üniversitelerde Çin’den gelen yaklaşık 370 bin öğrenci bulunuyor. İkinci sıradaki Hindistan ABD’ye 202 bin öğrenci gönderiyor. Bu ülkeleri 52 bin öğrenci ile Güney Kore, 37 bin öğrenci ile Suudi Arabistan ve 26 bin öğrenci ile Kanada takip ediyor. Türkiye ABD’ye öğrenci gönderen ülkeler arasında 15’inci sırada. ABD’de eğitim gören Türk öğrenci sayısı 10 bin 159. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3.4’lük bir azalışı ifade ediyor.

F1 VİZEDE 5 AY KURALI

ABD yönetimi ülkelerinde eğitim gören öğrencilere F1 vize statüsü tanıyor. Bu vizeye sahip olan öğrenciler ülkede staj ve çalışma hakkı kazanmış oluyor. Vizenin kurallarından bir tanesi, kendi ülkeniz bile olsa 5 aydan fazla ABD dışındaki bir ülkede ikâmet etmemek.