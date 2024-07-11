Yabancı öğrencide hedef 1 milyon

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YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Karadeniz Üniversiteler Ağı (BSUN) Toplantısı’na katıldı. 12 ülkeden 120 üniversitenin dahil olduğu ve hem bölgesel hem de uluslararası pek çok alanda geleceğe yönelik planlamalar yapan bir organizasyon olan BSUN’un rektörler buluşmasında konuşan Özvar’ın gündeminde; uluslararası öğrenci hareketliliği, araştırma destekleri, Türkiye’nin yükseköğretim kapasitesi ve kalitesi ile istihdam odaklı programlar vardı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİDE İLK 10’DAYIZ

YÖK Başkanı Özvar şöyle konuştu:

Son 50 yılda küresel ekonomiye geçiş ve ekonomilerdeki gelişmeler sonucunda, yükseköğretim giderek global bir nitelik kazandı ve uluslararası rekabetin önemli bir alanı haline geldi. Bu nedenle sadece gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşmaya yönelik stratejiler geliştirip uyguluyor. Uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliğinin arttığı bir dönemde Türkiye bir cazibe merkezi haline geliyor. 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 200 ülkeden 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. UNESCO İstatistik Enstitüsü’ne göre, Türkiye şu anda dünyadaki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 2,9’uyla en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yakın gelecekte uluslararası öğrenci sayımızı 500 bine, bir sonraki aşamada ise 1 milyona çıkaracağımıza inanıyor, bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.

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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TR-YÖS’LE

Kasım 2023 tarihinde Kurulumuz tarafından alınan yeni bir karara göre, Türkiye’deki devlet üniversitelerine uluslararası öğrenci kabulü sadece TR-YÖS ile yapılacak. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yılda iki kez ve Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça olmak üzere 6 dilde uygulanacak sınav yurt dışından öğrenci kabulüne standart getirmeyi amaçlıyor.

YENİ BURS VE ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI

Türkiye’yi uluslararası öğrenciler açısından cazip bir ülke haline getirmek için bugüne kadar gösterdiğimiz çabayı elbette sürdüreceğiz. Akademisyenlere, özellikle de genç araştırmacılara yaptığımız yatırım bu açıdan büyük önem taşıyor. YÖK, hem Türk hem de uluslararası öğrenci ve araştırmacılara yönelik burs programlarına yenilerini ekledi. Bu destek programları kapsamında doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izne ayrılacak bilim insanları ve uluslararası araştırmacılar olmak üzere dört kategoride 415 kişiye burs sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ‘Temel Bilimlerde Genç Beyinler’ projesi kapsamında 200 doktora adayı araştırma görevlisini yurt dışına göndereceğiz.

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AKREDİTASYONLAR 2027’YE KADAR TAMAMLANMALI

Mevcut istatistiklere göre üniversitelerimizin 73’ü, yani yüzde 35’i kurumsal akreditasyona sahip. Bu iyi bir seviye olmakla birlikte, daha atmamız gereken adımlar olduğu da açıktır. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin neredeyse tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz.

İSTİHDAM ODAKLI 71 PROGRAM

Ülkemizdeki mevcut istihdam olanaklarını ve gelecekteki istihdam projeksiyonlarını yakından takip ediyor ve buna göre planlama yapıyoruz. Bu kapsamda istihdam bağlantısı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz. Öte yandan istihdam açısından öne çıkan alanlarda ise yeni programlar açıyoruz.

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Yapay zekâ, yazılım ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere bu akademik yılda 20 üniversitede yapay zekâ alanında 51’i ön lisans, 20’si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program açıyoruz.