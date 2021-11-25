Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Yabancı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Tanıdık
2- Aşina
3- Eş
4- Dost
5- Arkadaş
6- Bilindik
Yabancı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- El:
El kelimesi mecazen yabancı anlamına gelir. Kelimenin ''Yaban eller'' ve ''yad eller'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.
2- Bigane:
Farsçada ''gane'' kelimesi bilinen, tanıdık anlamına gelir. Bi, eki ise başına geldiği eklere yokluk anlamı katar. Bigane kelimesi aşina olunmayan, bilinmeyen demektir.
3- Tuhaf:
Yabancı kelimesi aynı zamanda alışılmamış, görülmemiş, garip anlamına gelir. Bu nedenle tuhaf sözcüğü de yabancı kelimesinin yerine kullanılabilir.
Yabancının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu ''yad ellerde'' kimim kimsem yok.
2- Üç yıl boyunca, ''yaban ellerde'' çalışmak zorunda kaldım.
3- Bana onca yaşanmışlığa rağmen ''el'' gibi davranıyor.
4- Yıllar yılı mutluluğa da huzura da ''bigane'' kaldım.
5- Anlattığın şeylere tamamen ''bigane'' olduğum için bir yorum yapamayacağım.
6- Buraların adetleri biraz ''tuhaf'' olduğu için alışman biraz zaman alacak.
7- Hem kibirli davranıp hem de alçak gönüllülük üzerine ahkam kesmesini ''tuhaf'' karşıladım.