Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Yabancı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tanıdık

2- Aşina

3- Eş

4- Dost

5- Arkadaş

6- Bilindik

Yabancı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- El:

El kelimesi mecazen yabancı anlamına gelir. Kelimenin ''Yaban eller'' ve ''yad eller'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

2- Bigane:

Farsçada ''gane'' kelimesi bilinen, tanıdık anlamına gelir. Bi, eki ise başına geldiği eklere yokluk anlamı katar. Bigane kelimesi aşina olunmayan, bilinmeyen demektir.

3- Tuhaf:

Yabancı kelimesi aynı zamanda alışılmamış, görülmemiş, garip anlamına gelir. Bu nedenle tuhaf sözcüğü de yabancı kelimesinin yerine kullanılabilir.

Yabancının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bu ''yad ellerde'' kimim kimsem yok.

2- Üç yıl boyunca, ''yaban ellerde'' çalışmak zorunda kaldım.

3- Bana onca yaşanmışlığa rağmen ''el'' gibi davranıyor.

Haberin Devamı

4- Yıllar yılı mutluluğa da huzura da ''bigane'' kaldım.

5- Anlattığın şeylere tamamen ''bigane'' olduğum için bir yorum yapamayacağım.

6- Buraların adetleri biraz ''tuhaf'' olduğu için alışman biraz zaman alacak.

7- Hem kibirli davranıp hem de alçak gönüllülük üzerine ahkam kesmesini ''tuhaf'' karşıladım.