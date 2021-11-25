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Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yabancının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yabancı#Eş Anlamlısı
Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir Yabancının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

''Yaban'' kelimesinden türetilmiş olan yabancı sözcüğü, bilinmeyen, hakkında malumat sahibi olunmayan şey ya da kişi demektir. Aile efradından olmayan kişiler için de aynı sözcük kullanılır. Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yabancı kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Yabancı kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tanıdık

 2- Aşina

3- Eş

4- Dost

5- Arkadaş

6- Bilindik

 Yabancı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- El:

 El kelimesi mecazen yabancı anlamına gelir. Kelimenin ''Yaban eller'' ve ''yad eller'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 2- Bigane:

 Farsçada ''gane'' kelimesi bilinen, tanıdık anlamına gelir. Bi, eki ise başına geldiği eklere yokluk anlamı katar. Bigane kelimesi aşina olunmayan, bilinmeyen demektir.

 3- Tuhaf:

 Yabancı kelimesi aynı zamanda alışılmamış, görülmemiş, garip anlamına gelir. Bu nedenle tuhaf sözcüğü de yabancı kelimesinin yerine kullanılabilir.

 Yabancının Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bu ''yad ellerde'' kimim kimsem yok.

 2- Üç yıl boyunca, ''yaban ellerde'' çalışmak zorunda kaldım.

 3- Bana onca yaşanmışlığa rağmen ''el'' gibi davranıyor.

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 4- Yıllar yılı mutluluğa da huzura da ''bigane'' kaldım.

 5- Anlattığın şeylere tamamen ''bigane'' olduğum için bir yorum yapamayacağım.

 6- Buraların adetleri biraz ''tuhaf'' olduğu için alışman biraz zaman alacak.

 7- Hem kibirli davranıp hem de alçak gönüllülük üzerine ahkam kesmesini ''tuhaf'' karşıladım.

 

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