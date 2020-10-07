Yaban kitabını kim yazmıştır? Yaban kitabı özeti, konusu ve karakterleri
Türk edebiyatına yön vermiş birçok eser bulunmaktadır. Bu eserlerden en önemlisi ise ünlü yazarın yazdığı Yaban kitabıdır. Yaban kitabı Cumhuriyet döneminde yazılan ve oldukça beğenilen kitaplar arasındadır. Aydın kesim ve fakir kesimin anlatıldığı nadir romanlar arasındadır. Yaban kitabı yazarın zincir romanlarından biri olarak düşünülebilir. Yaban kitabı okunduktan sonra okuyucuya tekrar okutma hissiyatı uyandıran, okuması oldukça zevkli bir kitaptır. Sürükleyici bir olay örgüsü olan bu kitap kitapseverlerin en çok tercih ettiği ve önerdiği kitaplar arasındadır. Yaban kitabı kitapçılarda satın alınan ve defalarca basılmış kitaplardan birisidir. Peki, Yaban kitabının yazarı kimdir bu kitabı kim yazmıştır? Yaban kitabının özeti nedir? Yaban kitabının konusu ve karakterleri nelerdir? Yaban kitabına dair tüm bilgileri sizler için derledik.
Yaban kitabı 1. baskısı 1932 yılında ilk kez yayınlanmıştır. Yaban kitabının yayın evi ise İletişim yayın evleridir. Yaban kitabının toplam sayfa sayısı 198'dir. Yaban kitabı internet üzerinden kitap satışı yapan birçok ünlü kitap satıcısı site tarafından satılmaktadır.
Yaban Kitabı Konusu ve Anafikri
Yaban kitabı kurtuluş savaşındaki Sakarya meydan muharebesinden birinci dünya savaşına kadar yaşanan olayları konu edinmektedir. Yaban kitabının ana fikri ise eğer bir ülke kalkınmak ve gelişmiş bir ülke olmak istiyorsa köylülerini eğitmeli ve cahil bırakmamalıdır.
Yaban Kitabını Kim Yazmıştır?
Yaban kitabının yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur.
Yaban Özet
Ahmet Celal birinci dünya savaşına katılmış bir yedek subaydır. Savaşa katıldıktan sonra bu savaşta gazi olur ve tek kolunu kaybeder. Bunun sonucunda ise İstanbul'a geri döner. İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir. Emireri Mehmet Ali Ahmet Celal'i davet eder. Onu bir porsuk çayı yakınlarından olan köye çağırır. Fakat Ahmet'in aklı kolunu kaybetse dahi sürmekte olan savaştır.
Ahmet Celal köye gittikten sonra köy halkının gelişmesi gerektiğini cahil olmaması gerektiğini sürekli anlatır. Köy halkının asıl cahil olmasının sebebi ise ağalık sistemidir. Ağaları olan Salih Ağa köy halkının gelişimi önündeki en büyük engeldir. Çünkü köy halkı o ne derse onu yapar o ne derse ona inanırlar. Salih Ağa köylüyü öyle bir etkilemiştir ki, Ahmet Celal'in anlattıkları köy halkı için bir önem tekil etmez. Köy halkı Ahmet Celal'e "Yaban" lakabını takar. Ahmet Celal almış olduğu bu lakaptan sonra bunalıma girmiştir. İnanmış olduğu değerler uğruna her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir gün iyice bunalmıştır ve tam da o esnada dışarı çıkar hava almak ister. Dışarı da Emine adındaki genç bayan ile karşılaşır.
Emine'yi görür görmez Ahmet Celal çok etkilenir ve ona ilgi gösterir. Fakat Emine başka birisinin karısıdır. Aradan günler geçtikten sonra Porsuk çayının yakınında olan bu köy Yunan askerleri tarafından işgal edilir. Yunanlılar köyleri yakıp ve köylülere işkence ederler. Ayrıca çoğu köy halkı bu askerler tarafından başından vurularak öldürülür. Emine bu işkenceden saklanarak kurtulmuştur. Ahmet Emine'yi de alarak bu köyden kaçmak ister. Fakat tam kaçacakken Yunan askerlerinden biri kaçtıklarını görür. Arkasından ateş eden Yunan askerlerinin kurşunu sonucu ikisi de yaralanır.
Fakat yaralı olmalarına rağmen sürünerek köyün mezarlığına kadar giderler. Sabaha kadar burada beklemelerinin doğru olacağını düşünürler. Ardından ertesi gün de yola çıkarak bu köyden tamamen uzaklaşmayı hedeflerler. Fakat Emine'nin yarası iyice ağırlaşmıştır. Artık yürüyecek durumda değildir. Ahmet'te elindeki defteri Emine'ye verir ve başka bir yöne doğru gider.
Yaban Karakterleri
- Ahmet
- Emine
- Salih Ağa
- Mehmet Ali
- Zeynep Kadın
- İsmail
- Şeyh Yusuf
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