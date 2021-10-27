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Y ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu y harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#Y İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?#İller#İsimler
Y ile başlayan kelimeler nelerdir Sonu y harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

V harfinden sonra, Z harfinden önce gelen Y, alfabemizin 28. harfidir Y harfiyle başlayan il ve ilçelerimiz şunlardır: 1- Yalova 2- Yüreğir 3- Yenice 4- Yozgat 5-Yusufeli 6- Yenimahalle 7- Yedisu 8- Yenipazar. Yasemin, Yasin, Yusuf ve Yeşim ise ülkemizde kullanılan en popüler isimler arasında yer alıyor. Y harfi ile başlayan ve biten kelimeler nelerdir? Sizin için ayrıntılı olarak derledik.

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İlk harfi Y olan ülkeler ve diğer şehirler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yunanistan 2- Yancheng 3- Yeni Zelanda 4- Yarmouth 5- Yeni Kaledonya

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Yiv

2- Yas

3- Yaz

4- Yuf

5- Yad

6- Yat

7- Yaş

8- Yüz

9- Yoz

10- Yek

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Yeis

2- Yazı

3- Yalı

4- Yine

5- Yüce

6- Yedi

7- Yurt

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Yortu

2- Yulaf

3- Yosun

4- Yekun

5- Yamuk

6- Yeşil

7- Yakut

8- Yakıt

9- Yüzey

10- Yüzde

11- Yazar

12- Yazık

13- Yolcu

14- Yalan

15- Yüklü

16- Yeter

17- Yufka

18- Yudum

19- Yafta

20- Yaşlı

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Yastık

2- Yağmur

3- Yorgun

4- Yumruk

5- Yanıcı

6- Yüzmek

7- Yüksek

8- Yokluk

9- Yanlış

10- Yalnız

11- Yaltak

12- Yolluk

13- Yamalı

14- Yatkın

15- Yoğurt

16- Yaşmak

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Yasemin

2- Yeniden

3- Yumuşak

4- Yenilik

5- Yalancı

6- Yeterli

7- Yekpare

8- Yurttaş

Haberin Devamı

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Yetinmek

2- Yüzeysel

3- Yenileme

4- Yazarlık

5- Yolculuk

6- Yozlaşma

7- Yemyeşil

8- Yeknesak

9- Yorumsuz

10- Yorulmak

11- Yetersiz

12- Yanaşmak

Y HARFİ İLE BAŞLAYAN 9 HARFLİ KELİMELER

1- Yağmurluk

2- Yağdanlık

3- Yüzölçümü

Y HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Vay

2- Köy

3- Yay

4- Tay

5- Fay

6- Ray

7- Bey

Y HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Alay

2- Aday

3- Onay

Y HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Saray

2- Halay

Y HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Vitray

2- Şebboy

3- Buğday

4- Ağabey

5- Kaykay

6- Kovboy

Y HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Tramvay

2- Dolunay

 

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