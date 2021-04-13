Y Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
V harfinden sonra gelen Y, alfabenin 28. harfidir. Periyodik cetvel tablosunda İtriyum elementinin simgesi ''y'' olarak gösterilir. Y harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Ülkemizde Y harfi ile başlayan iki şehir yer alırken dünyada ilk harfi Y olan 5 ülke bulunmaktadır.
Y Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Yılan
Yunus
Yılan Balığı
Y Harfi ile Başlayan Şehir
Yozgat
Yalova
Y Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
Yeni Zelanda
Yunanistan
Yeşil Burun Adaları
Yemen
Yeni Kaledonya
Y Harfi ile Başlayan İsim
Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Yılmaz
Yusuf
Yağız
Yahya
Yakup
Yalçın
Yalçıner
Yalın
Yaman
Yankı
Yaşar
Yaver
Yavuz
Yekta
Yüksel
Yücel
Y Harfi ile Başlayan Kadın İsimleri
Yağmur
Yelda
Yasemin
Yeşim
Yeliz
Yaprak
Yakut
Yadenur
Yıldız
Yudum
Y harfi ile Başlayan Eşya
Yelpaze
Yazı tahtası
Yağmurluk
Yumurtalık
Yatak
Yakacak
Yorgan
Yorgan kılıfı
Yüzük
Yemek masası
Yağdanlık
Y Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Yakı Otu
Yer Fıstığı
Yeşil Çay
Y Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Yıldız Çiçeği
Yasemin
Yonca
Yılbaşı Çiçeği
Y Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
Yaban Mersini
Yeni Dünya
Yer Elması
Y Harfi ile Başlayan Kuş
Yalıçapkını
Y Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Yasemin Türkmenli
Yasemin Tunca
Yağmur Kaşifoğlu
Yağmur Atacan
Yıldız Kenter
Yeşim Gül Akşar
Yeşim Dalgiçer
Yeliz Yeşilmen
Yeşim Salkım
Yılmaz Erdoğan
Yelda Reynaud
Yekta Naser
Yeşim Ceren Bozoğlu
Yeşim Okçugil
Yıldız Kültür
Yaşar Alptekin
Yaşar Şener
Yağmur Sevgi Koysal
Yusuf Akgün
Yağmur Ünal
Yağmur Nazlı Genç
Yusuf Aktaş
Yasemin Alkaya
Yasemin Kozanoğlu