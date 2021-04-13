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HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriY Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük Y Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Y Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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Y Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

V harfinden sonra gelen Y, alfabenin 28. harfidir. Periyodik cetvel tablosunda İtriyum elementinin simgesi ''y'' olarak gösterilir. Y harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

Ülkemizde Y harfi ile başlayan iki şehir yer alırken dünyada ilk harfi Y olan 5 ülke bulunmaktadır.

 Y Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Yılan

 Yengeç

 Yunus

 Yılan Balığı

 Y Harfi ile Başlayan Şehir

 Yozgat

 Yalova

 Y Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

 Yeni Zelanda

 Yunanistan

 Yeşil Burun Adaları

 Yemen

 Yeni Kaledonya

 Y Harfi ile Başlayan İsim

 Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 Yılmaz

 Yasin

 Yusuf

 Yağız

 Yahya

 Yakup

 Yalçın

 Yalçıner

 Yalın

 Yaman

 Yankı

 Yaşar

 Yaver

 Yavuz

 Yekta

 Yüksel

 Yücel

 Y Harfi ile Başlayan Kadın İsimleri

 Yağmur

 Yelda

 Yasemin

 Yeşim

 Yeliz

 Yaprak

 Yakut

 Yadenur

 Yıldız

 Yudum

 Y harfi ile Başlayan Eşya

 Yelpaze

 Yazı tahtası

 Yağmurluk

 Yumurtalık

 Yatak

 Yakacak

 Yorgan

 Yorgan kılıfı

 Yüzük

 Yemek masası

 Yağdanlık

 Y Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Yakı Otu

 Yer Fıstığı

 Yeşil Çay

 Y Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Yıldız Çiçeği

 Yasemin

 Yonca

 Yılbaşı Çiçeği

 Y Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

 Yaban Mersini

 Yeni Dünya

 Yer Elması

 Y Harfi ile Başlayan Kuş

 Yalıçapkını

 Y Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Yasemin Türkmenli

 Yasemin Tunca

 Yağmur Kaşifoğlu

 Yağmur Atacan

 Yıldız Kenter

 Yeşim Gül Akşar

 Yeşim Dalgiçer

 Yeliz Yeşilmen

 Yeşim Salkım

 Yılmaz Erdoğan

 Yelda Reynaud

 Yekta Naser

 Yeşim Ceren Bozoğlu

 Yeşim Okçugil

 Yıldız Kültür

 Yaşar Alptekin

 Yaşar Şener

 Yağmur Sevgi Koysal

 Yusuf Akgün

 Yağmur Ünal

 Yağmur Nazlı Genç

 Yusuf Aktaş

 Yasemin Alkaya

 Yasemin Kozanoğlu

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