Xl Hangi Beden Olmaktadır? Xl Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir

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XL beden çok geniş beden demektir. Bu beden yetişkinler ve aşırı kiloya sahip çocuklar için kullanılabiliyor. Çocuk kıyafetlerinin de bedenleri bulunur. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da XL beden kıyafet bulunur. XL bedenden sonra ise XXL beden geliyor. XL bedenden önce ise L beden geliyor.

XL Hangi Beden Olmaktadır?

XL beden kıyafetler çok geniş kıyafetler olarak biliniyor. Çok geniş anlamını ifade etmek için XL beden simgesi kullanılıyor. Kıyafet seçimi yaparken beden ölçülerini dikkate alarak seçim yapmak gerekiyor.

XL Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir?

XL bedenden sonra gelen beden XXL beden olarak biliniyor. XL bedenden öce ise L beden gelmektedir. Bedenlerin genel sıralaması, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL şeklinde yapılıyor. XXXXL beden kıyafetler özel dikim olarak yapılıyor. Battal boy olarak da ifade ediliyor. Kıyafet seçimi yaparken hangi bedene sahip olduğunuzu dikkate alarak alışveriş yaptığınızda alıverişinizi daha kısa süre içinde yapabilirsiniz.