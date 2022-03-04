Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Xl Hangi Beden Olmaktadır? Xl Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir

Xl Hangi Beden Olmaktadır Xl Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir

Beden ölçüleri kıyafet kullanımı için son derece önemlidir. alışveriş yaparken çoğu zaman alınan kıyafetlerin bedenleri kontrol edilir. Alışveriş işlemi beden ölçüleri sayesinde çok daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bu yüzden bedenler hakkında bilgi sahibi olmak ve kıyafet alışverişlerini bu doğrultuda yapmak gerekiyor. XL hangi beden olmaktadır XL bedenden sonra hangi beden gelir sorularını ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 XL beden çok geniş beden demektir. Bu beden yetişkinler ve aşırı kiloya sahip çocuklar için kullanılabiliyor. Çocuk kıyafetlerinin de bedenleri bulunur. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da XL beden kıyafet bulunur. XL bedenden sonra ise XXL beden geliyor. XL bedenden önce ise L beden geliyor. 

 XL Hangi Beden Olmaktadır? 

 XL beden kıyafetler çok geniş kıyafetler olarak biliniyor. Çok geniş anlamını ifade etmek için XL beden simgesi kullanılıyor. Kıyafet seçimi yaparken beden ölçülerini dikkate alarak seçim yapmak gerekiyor. 

 XL Bedenden Sonra Hangi Beden Gelir? 

 XL bedenden sonra gelen beden XXL beden olarak biliniyor. XL bedenden öce ise L beden gelmektedir. Bedenlerin genel sıralaması, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL şeklinde yapılıyor. XXXXL beden kıyafetler özel dikim olarak yapılıyor. Battal boy olarak da ifade ediliyor. Kıyafet seçimi yaparken hangi bedene sahip olduğunuzu dikkate alarak alışveriş yaptığınızda alıverişinizi daha kısa süre içinde yapabilirsiniz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş