Xiaomi telefonlardaki Bootloader nedir ve nasıl açılır?

Bootloader genellikle televizyondan bilgisayara kadar pek çok elektronik cihazlarda bulunan bir sistemdir. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi Xiaomi telefonlarında da bulunan bootloader kilidinin nasıl çalışacağı merak edilen konulardan birisidir.

Xiaomi Telefonlarında Bootloader Nedir?

Evlerimizde pek çok elektronik cihaz bulunmaktadır. Bunlardan birisi de sürekli kullandığımız telefonlardır. Diğer telefonlarda olduğu gibi Xiaomi telefonlarında da Bootloader kilidi bulunmaktadır.

Bu kilit satın alınan cihazların üzerinde üçüncü şahısların herhangi bir işlem yapmaması adına üretici firmalar tarafından kullanılan bir sistemdir. Bu kilidin açılmadığı sürece Rom, Root ve diğer yazılımsal işlemlerin hiçbiri cihazlarda uygulanamaz.

Xiaomi Telefonlarında Bootloader Kilidi Nasıl Çalışır?

Bootloader kilidini açmak ileride yaşanılacak yazımsal sıkıntılarda büyük bir olanak sağlayabilir. Telefonların ve cihazların çökmesi veya IMEI silinmeleri gibi durumda Bootloader kilidi kapalı cihazlarda çalışamaz. Bu nedenle gelecek zamanlarda yaşanacak problemlere karşı Bootloader kilidini açmak önemli bir tedbir olabilir.

Xiaomi telefonlarında Bootloader kilidinin çalışması için kilidinin açıklaması gerekir. Bunun için ihtiyaç duyulan birkaç ekipman ve uygulama gereklidir. Bu ekipmanlar bilgisayar, USB Kablosu, Mi Unlock Tool, Minimal ADB and Fastboot olmaktadır. Bu kilidi açabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak ayarlar ve telefon hakkında kısmından MIUI sürümüne 7 veya 8 kez tıklanmalıdır. Bu şekilde geliştirici seçenekleri aktif edilir.

- Ardından ayarlar, ek ayarlar, geliştirici seçenekler bölümünden Mi kilit açma durumu sekmesine girilmelidir.

- Hesap ekle sekmesine tıklayarak işlemin bitmesi beklenmelidir.

- Eğer hesap eklenmediyse veya hata 1 gibi hatalar alınır ise Mi hesabı tekrar kaldırıp eklenmelidir. Ve yeniden denenmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu işlem cihaza ilk kez yapılıyor ise en az 168 saat bir bekleme süresi olduğu unutulmamalıdır. Bu süre 168 saatten daha da fazla olabilir. Süre dolduğu zaman bu işlemleri tekrar yaparak Xiaomi cihazlarına Bootloader kili açılmış olacaktır. Ayrıca bu sürede cihazı normal kullanmak mümkündür. Fakat telefon sıfırlama veya Mi hesabı çıkış yapma gibi işlemlerin yapılmaması gerekir. Süre sonunda cihaz istenildiği gibi kullanılabilir.