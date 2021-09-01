Xiaomi Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Xiaomi Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Xiaomi günümüzde sadece akıllı telefon değil pek çok popüler teknolojik elektronik üretimini yapmaktadır. Türkiye'de de fabrikası yer almaktadır. Xiaomi dünya çapında hizmet veren bir teknoloji üretim merkezidir.

Xiaomi Hangi Ülkenin Markası?

Xiaomi Asya ülkelerinden olan Çin'in markasıdır.

Xiaomi Nerede Üretiliyor?

Xiaomi Çin'de üretilmektedir.

Xiaomi Ne Zaman Kuruldu?

Xiaomi 6 Nisan 2010 yılında kurulmuştur.

Xiaomi'nin Sahibi Kim?

Xiaomi firmasının sahibi Lei Jun'dur.

Xiaomi'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

2010 yılının bahar aylarında Xiaomi firması kurulmuştur. İlk kurulduğu yıl MIUI arayüzü ile hizmet vermeye başladı. Daha sonra bu arayüze özgü yazılımları çıkartmıştır. Ardından Android arayüzü için ROM yazılımını da yine bu firma çıkarmıştır. Çıkarmış olduğu Mi 1 modeli ile birlikte akıllı telefonda adından söz ettirmeyi başarmıştır. Oldukça uygun fiyat ile piyasaya giren bu telefon modeli ile birlikte kullanıcılar bu telefon markası ile tanışmış oldu. Ülkemizde de Xiaomi firması yer almakta ve akıllı telefonları sıklıkla satılmaktadır.